Sea Watch 3, Cei a Salvini: “Chiesa accoglie minori”/ Ultime notizie migranti: Pm, “per ora restano a bordo”

Sea Watch 3 in acque territoriali italiane, gli appelli dell’Ong si scontrano con la linea dura di Matteo Salvini. Si è tenuta pochi minuti fa una riunione alla Capitaneria di porto di Siracusa per decidere sullo sbarco dei minori presenti a bordo, con la Procura che ha deciso per il momento di non fare sbarcare nessuno. La conferma arriva da Carla Trommino, garante per l’infanzia: «Si aspettano ordini dalle autorità. Sono tredici i minori non accompagnati sulla nave, tra cui anche quattordicenni, che devono scendere al più presto dalla nave, così come prevede la legge», le sue parole ai microfoni di Adnkronos. La Cei ha dato la sua disponibilità ad ospitarli, si attende la presa di posizione del ministro dell’Interno, che ha ribadito che i porti italiani sono chiusi.

SEA WATCH 3: “I MINORI LI ACCOGLIE LA CHIESA”

Come già accaduto per la vicenda Diciotti, la Cei sta seguendo da vicino l’evoluzione della situazione e, per voce di Ivan Maffeis, si è detta pronta ad ospitare i minori a bordo: «Non siamo opposizione al governo, siamo fedeli al Vangelo. Stiamo parlando di vittime, non è una questione di fede ma un discorso di umanità. Davanti alle vittime non ci si può girare dall’altra parte. Il Mediterraneo non può trasformarsi in un muro. Ognuno deve fare la propria parte». A Siracusa si sono mobilitate 400 persone per chiedere lo sbarco dei 47 migranti a bordo, il presidente di Sea Watch John Bayer ha voluto ringraziare per la solidarietà: «Siamo grati alla città di Siracusa e ai suoi cittadini per questo grande segno di solidarietà. Ringraziamo anche Palermo, Napoli, Barcellona, Berlino e tutte le altre città che si sono dichiarate porti aperti. Questa è l’Europa in cui vogliamo vivere, un’Europa solidale».

