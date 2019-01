Giuseppe Zamberletti, morto “padre” Protezione civile/ Era da tempo malato ed era ricoverato in ospedale

È morto Giuseppe Zamberletti, il “padre” della Protezione civile in Italia. Aveva 85 anni. A darne notizia è l’Ansa, spiegando che il decesso è avvenuto a Varese. Da tempo malato, era ricoverato in ospedale. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha voluto ricordarlo ed esprimere il suo cordoglio per la scomparsa. «Oggi la Protezione civile non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida. Questo è stato in questi anni per tutti noi e per i tanti volontari italiani». Per Borrelli la morte di Zamberletti è una grande perdita. Se ne va infatti «uno straordinario conoscitore della fragilità del nostro paese, un uomo che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella fondamentale della previsione e della prevenzione dei rischi naturali». Borrelli ha poi concluso spiegando che Zamberletti «ci ha insegnato a riconoscere la cultura della protezione civile come sapiente tutela della salvaguardia della vita e dei beni comuni, ma ha svolto anche l’importante funzione di guida morale e costante riferimento per lo svolgimento del nostro servizio».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, MORTO “PADRE” PROTEZIONE CIVILE

A Giuseppe Zamberletti si deve la nascita della Dipartimento della Protezione civile, oltre che l’introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. Inoltre, ha promosso l’organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali, il volontariato e l’avvio di una riforma del settore culminata con l’approvazione della legge n. 225 del 24 febbraio 1992. Ricordato come “padre” della Protezione civile, fu parlamentare della Democrazia Cristiana per diverse legislature. Nel 1972 ricoprì l’incarico di Sottosegretario all’Interno nei governi presieduti da Aldo Moro e da Giulio Andreotti, con la delega per la Pubblica sicurezza, l’antincendio e protezione civile. Si trovò inoltre a gestire emergenze derivanti dai terremoti in Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 1980 in qualità di Commissario del Governo ed è stato incaricato del coordinamento dei soccorsi. Nominato Ministro per il coordinamento della Protezione civile nel 1982, cercò di incidere sul sistema di coordinamento delle strutture operative e delle risorse possedute dallo Stato.

