Giorni della Merla, allerta neve in Liguria/ Maltempo in Nord Italia: Milano e Genova ‘imbiancate’ da domani

Torna da questa sera alle 21 la nuova allerta meteo per neve in tutta la Liguria: dopo una settimana esatta delle ingenti nevicate che hanno bloccato mezzo Levante e la stessa Genova, torna l’allarme nel pieno dei Giorni della Merla (oggi, domani 30 e giovedì 31 gennaio). Il servizio Arpal Liguria ha emanato l’allerta neve “gialla” per tutta la Regione, “arancione” per l’area sopra Genova più prossima al confine lombardo e piemontese. «I primi a essere coinvolti saranno i versanti padani con precipitazioni nevose che, dalle prime ore della notte, potranno coinvolgere anche le zone costiere della parte centrale della regione», segnala l’Arpal, annunciando come i giorni di domani e dopodomani saranno quelli con maggiore possibilità di imbiancate su Genova e parte del Levante. Non saranno nevicate “record”, mail forte gelo e il maltempo dovranno comunque far prestare attenzione negli spostamenti su strada e nel calcolo di un prevedibile traffico rallentano nei grandi snodi.

I GIORNI DELLA MERLA: LE PREVISIONI DEL METEO

In vista dei Giorni della Merla, oltre alla Liguria, è l’intero Nord Italia ad essere coinvolto da una ingente carica di neve specie sulle Regioni occidentali e su quelle centrali, in particolare modo Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Oltre a Genova, saranno Milano e Torino che dalla giornata di domani potranno prevedere neve anche in città con accumuli tra i 5 e i 10 centimetri. Altre città coinvolte, secondo le previsioni de Il Meteo, saranno «Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Varese, Pavia, Piacenza, Monza, Lodi, Parma, Bologna, Reggio Emilia, Trento, Bolzano». Il secondo momento di allerta neve arriverà da giovedì 31 in poi: fino alla mattinata del giorno dopo, 1 febbraio, ingenti nevicate coinvolgeranno il Nordovest con il maltempo e le piogge che invece si accumuleranno sul Centro. Sono previsti nubifragi su Alpi, Prealpi, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio, riporta l’Adkronos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA