Terremoto a Catania M 3.0/ Etna, nuova scossa dopo quella di M 2.9: ultime notizie Ingv, la Sicilia trema

Nuova scossa di terremoto in provincia di Catania dopo quella di M 2.9 sulla scala Richter verificatasi poco dopo le 22 di giovedì sera. Quando la mezzanotte di oggi, venerdì 4 gennaio 2019, era scoccata da circa un minuto, un sisma di magnitudo 3.0 è stato registrato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica) alle pendici dell’Etna. L’epicentro del sisma è stato localizzato ancora una volta a 3 km da Ragalna (Catania), nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 37.66 e longitudine 14.94, e ipocentro individuato a 1 km di profondità nel sottosuolo. Non vi sono al momento di danni e feriti. I comuni situati nel raggio di 10 km dall’epicentro, e quelli in cui la scossa è stata avvertita maggiormente oltre a Ragalna sono Santa Maria di Licodia (CT), Biancavilla (CT), Belpasso (CT), Nicolosi (CT), Paternò (CT) e Adrano (CT). (agg. di Dario D’Angelo)

TERREMOTO M 2.9 A CATANIA

Torna a tremare la terra in provincia di Catania, con una scossa di magnitudo 2.9 sulla scala Richter alle pendici dell’Etna che pochi minuti fa ha ridestato le paure dei tanti cittadini siciliani costretti nei giorni scorsi a fare i conti con la ripresa dell’attività vulcanica e di quella sismica, che ha provocato più di 600 sfollati. Secondo il report diramato poco fa dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania), il terremoto si è verificato alle ore 22:21 di oggi, giovedì 3 gennaio 2019, e ha visto il suo epicentro 3 km a nord di Ragalna (in provincia di Catania). L’origine del movimento tellurico è stata localizzata precisamente nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 37.66 e longitudine 14.93. L’ipocentro del terremoto è stato individuato ad una profondità di 0 km, quindi altamente superficiale.

TERREMOTO CATANIA M 2.9: NESSUN DANNO

A pochi minuti dalla scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter verificatasi alle 22:21 di oggi in provincia di Catania non sono arrivate segnalazioni di danni a cose e/o persone. L’elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma è il seguente: Ragalna (CT), Biancavilla (CT), Santa Maria di Licodia (CT), Belpasso (CT), Adrano (CT), Paternò (CT), Nicolosi (CT), Camporotondo Etneo (CT), Pedara (CT), San Pietro Clarenza (CT), Trecastagni (CT), Mascalucia (CT), Tremestieri Etneo (CT), Viagrande (CT), Gravina di Catania (CT), Zafferana Etnea (CT), Motta Sant’Anastasia (CT), Misterbianco (CT), San Giovanni la Punta (CT), Centuripe (EN), Aci Bonaccorsi (CT), Bronte (CT), Sant’Agata li Battiati (CT), Aci Sant’Antonio (CT), Milo (CT), San Gregorio di Catania (CT), Santa Venerina (CT), Valverde (CT) e Aci Catena (CT).



© RIPRODUZIONE RISERVATA