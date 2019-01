Morte Belardinelli, indagato 25enne ultrà Napoli/ Ultime notizie, “guidava auto che ha ucciso tifoso a Milano”

Svolta, l’ennesima, nelle indagini sugli scontri prima di Inter-Napoli a Santo Stefano: è indagato un tifoso del Napoli che sarebbe stato alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Daniele Belardinelli negli attimi concitati dell’agguato degli ultras neroazzurri (con infiltrati dal Nizza e dal Varese) in Via Novara a Milano. Si tratterebbe di un 25enne della Curva A del Napoli che si trovava alla guida della Volvo B40 station wagon – sequestrata ieri a Napoli – a pochi passi da San Siro, quando è stato vittima dell’agguato assieme agli altri tifosi partenopei degli odiati ultras della Curva Nord neroazzurra. Proprio quell’auto, dalle indagini poste in campo dalla Procura di Milano e dalla Digos, sarebbe quella che ha investito “Dedè” secondo le testimonianze del capo ultras dell’Inter Marco Piovella (interrogato dal gip di Milano due giorni fa, ndr): il “Rosso” aveva avanzato l’ipotesi che l’amico Belardinelli fosse stato investito due volte, ma al momento non si hanno conferme né smentite in merito alle prove in mano agli inquirenti milanesi, quantomeno rese pubbliche.

SVOLTA NELLE INDAGINI SULL’AUTO A NAPOLI

Dopo le indagini a carico dell’ultras del Napoli, appresa da Ansa, si aggiunge alle già tante piste seguite che hanno portato in carcere diversi ultras dell’Inter responsabili dell’agguato e degli scontri prima del match di Santo Stefano. Il veicolo verrà sottoposto a perizia, così come verranno visionati di nuovo tutti i filmati degli scontri: ci sarebbero una serie d testimoni che confermano la presenza del giovane tifoso napoletano sul luogo dell’investimento e per questo – per atto dovuto – è stato iscritto nella lista degli indagati di questa folle e assurda nottata di “calcio” che lascerà strascichi ancora per molto. Piovella nel corso dell’interrogatorio dell’altro ieri davanti al gip Salvini, ha ammesso la partecipazione al blitz contro i tifosi napoletani ma non ha risposto a domande specifiche sulle sue condotte e sul suo presunto ruolo di organizzatore. «Io mi occupo di coreografie nel direttivo della curva».

