Supermercati aperti Epifania/ Roma e Milano: info e orari negozi e centri commerciali alla Befana (6 gennaio)

Quali supermercati resteranno aperti per l’Epifania? Non sono pochi coloro che si faranno questa domanda, perché domani è l’ultimo giorno delle festività natalizie, e allora tutto deve essere pronto in dispensa per l’ultimo pranzo. Eppure può capitare di dimenticare qualcosa o magari di cambiare idea e quindi di aver bisogno di altro rispetto a quanto si è acquistato. Così come può succedere di aver esaurito a Capodanno tutta la spesa. E allora prima di mettersi in macchina e girare a vuoto alla ricerca del supermercato aperto o di un centro commerciale che non ha tenuto abbassate le serrande per l’Epifania, è il caso di controllare quali sono aperti. Il Todis di Roma, Via Di S. Tommaso D’Aquino, ad esempio sarà aperto dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 20. Apertura mattutina per il Conad di Via Poppea Sabina 19, aperto dalle 8 alle 13:30. Aperto dalle 7 alle 22 il Gruppo Pim di Via Torrevecchia 309. Dalle 10:00 alle 20:00 l’apertura del centro commerciale Torresina.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia all’Epifania.

MILANO, SUPERMERCATI APERTI ALL’EPIFANIA

Spostiamoci a Milano, dove i supermercati in alcuni casi restano aperti anche fino alle 24. Questo sembra essere il caso del Crai di viale Tunisia, mentre il Carrefour Express Realdì in via Fiamma 31 aprirà alle 10 per chiudere alle 13:30 e poi sarà accessibile per ogni esigenza o voglia improvvisa dalle 17 alle 20. In alternativa si può fare un salto all’Iper presso Piazza Portello, aperto in via Don Luigi Palazzolo 20 dalle 8 alle 21. Naturasì in via Cesare Correnti 10 invece sarà aperto solo per due ore nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30. Il supermercato PMC che si trova in via Lomellina 23 a Buccinasco invece prevede come orario di apertura 8:30-13. Ovviamente il nostro consiglio è di verificare prima, online o con una telefonata, se effettivamente il supermercato prescelto è aperto e rispetta gli orari che sono indicati nel link che vi riportiamo di seguito. In questo modo scongiurerete brutte e inaspettate sorprese.

Clicca qui per vedere l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia all’Epifania.



