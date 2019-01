Brescia, 4 neonati morti in ospedale/ Batterio killer? Ad agosto caso simile: ospedale esclude correlazione

E’ allarme batterio killer agli Spedali Civili di Brescia, dove sono morti quattro neonati nel giro di pochi giorni. L’ultimo caso non rientrerebbe nell’inchiesta giudiziaria, come sottolineato dai colleghi di Storie Italiane, ma è in corso un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. E la mente torna ad agosto, quando un germe scatenò il panico e causò il decesso di un neonato: l’inchiesta è ancora aperta, con 16 persone indagate per omicidio colposo. «Sono stati controllati quelli del personale, le apparecchiature, e non si è trovata la causa di questo maledetto batterio», il commento di una persona del posto. Storie Italiane ha intervistato Denise, la mamma del neonato Marco, morto in condizioni ancora da chiarire: «Vorrei sapere cosa ha avuto mio figlio, da un giorno all’altro me lo sono trovato intubato e nel giro di una settimana non c’è più. Voglio capire cos’è successo, vorrei sapere da dove è arrivato questo batterio: vorrei sapere cosa ha fatto fare questa fine al mio piccolo dopo solo un mese di vita. Non possiamo sapere se i casi sono collegati, ma abbiamo chiesto al primario di verificare la cosa affinchè non avvenga come successo mesi fa».

NEONATI MORTI BRESCIA, IL COMMENTO DI ATS

Claudio Vito Sileo, rappresentante legale dell’Ats di Brescia, è intervenuto ai microfoni di Storie Italiane per fare chiarezza sull’accaduto: «Voglio precisare che è più che legittimo che un genitore abbia il desiderio di conoscere la verità, cosa che anche l’ospedale ha interesse a fare. Mi pare che siamo tutti interessati a capire e a tranquillizzare, ma alla ricerca di verità senza dubbio». Prosegue Sileo: «Non sono il direttore dell’ospedale, come Ats siamo stati attivati come organismo di controllo: i dati disponibili ci possono fare concludere due cose. Innanzitutto che non c’entra nulla questo episodio con quello estivo, al tempo fu un’epidemia e una diffusione all’interno del reparto. Inoltre, il caso in questione non è assolutamente riconducibile ai germi e non possiamo parlare di un focolaio: possiamo parlare di una coincidenza di tre morti in una settimana».

