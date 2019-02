La mamma è morta: bimbo di 10 anni la veglia per un giorno/ “Speravo si svegliasse”

Un bimbo di pochi anni che veglia per un giorno intero la propria madre morta. L’episodio scioccante si è verificato a Milano, ed è raccontato stamane dal Corriere della Sera. L’evento risale alla giornata di lunedì scorso, 18 febbraio, ed il protagonista suo malgrado è un ragazzino di soli 10 anni, non proprio pronto ad affrontare un trauma di tale portata. A scoprire cosa fosse successo sono stati i vicini di casa del piccolo, dopo che questi ha bussato alla loro porta dicendo: «La mamma ha la faccia tutta nera». Solo in seguito si è potuto appurare che la donna era morta da almeno un giorno e che il figlio l’aveva vegliata per tutto il tempo, non abbandonandola. La madre era stesa sul divano, e il bambino, probabilmente spaventato, non era riuscito a lasciarla da sola, fino a che non ha appunto trovato il coraggio di avvisare i propri dirimpettai. Una volta allertati i soccorsi, sono giunti presso l’abitazione i sanitari e le forze dell’ordine, che hanno verificato il decesso della donna.

LA MAMMA È MORTA: BIMBO DI 10 ANNI LA VEGLIA PER UN GIORNO

La mamma del piccolo è morta a seguito di un arresto cardiocircolatorio anche se l’autopsia fornirà ulteriori dettagli sulla sua scomparsa, facendo chiarezza sul perché sia sopraggiunta questa patologia. Una famiglia complicata quella in cui si è verificata la tragedia, già segnalata nel 2017 dai servizi sociali, che avevano appunto evidenziato come quella donna, poi morta, non riusciva a prendersi cura in maniera adeguata del proprio figlio, costretto a badare a se stesso nonostante avesse appena pochi anni. La depressione aveva logorato la madre, che oltre ad abbandonare se stessa aveva deciso anche di dire addio al proprio piccolo. Gli assistenti sociali avevano chiesto che il bambino fosse affidato al comune, di modo da smistarlo in una casa famiglia o affidandolo temporaneamente, ma nessun provvedimento venne preso, arrivando così al drammatico epilogo di questi giorni. Il padre non sarebbe mai stato presente, e la mamma, oltre ad essere depressa, viveva in condizioni economiche disperate. A conferma di ciò, lo stato dell’appartamento, sporco, trascurato e in disordine. «Le parlavo – ha spiegato il bimbo dopo l’arrivo dei soccorsi – speravo si muoveva». Il piccolo è ora sotto shock

