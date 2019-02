Diciotti, 41 migranti citano per danni Salvini e Conte/ “Privati delle libertà”

Dopo il voto sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle e la richiesta della Giunta per le Immunità di non dar luogo a procedere al processo contro Matteo Salvini, il caso Diciotti mostra un altro capitolo di questa infinita ed estenuante vicenda. In attesa che il Senato voti entro il 24 marzo prossimo il parere definitivo sul caso Salvini-Diciotti, è notizia di oggi del ricorso d’urgenza al Tribunale Civile di Roma da parte di 41 migranti per chiedere un risarcimento danni contro il Premier Conte e ancora il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Secondo fonti del Viminale, uno Studio Legale romano ha presentato nelle scorse ore la citazione per danni contro i due vertici del Governo italiano per la privazione di libertà personale patita a bordo della nave Diciotti lo scorso agosto 2018. A far scattare la citazione 41 dei 190 immigrati salvati nel Mar Mediterraneo che dunque rivolgono la loro lamentela e richiesta di risarcimento per i 10 giorni passati a bordo della Guardia Costiera italiana.

LA VICENDA DICIOTTI NON È ANCORA FINITA

Si tratta di 41 eritrei che poi, una volta sbarcati a Catania, dopo la lunga trafila burocratica in Sicilia hanno trovato accoglienza nel Centro Baobab Experience nella periferia di Roma: sempre da fonti del Viminale, si scopre che i ricorrenti chiederebbero al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dell’Interno Matteo Salvini una cifra a titolo di risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro. Insomma, la vicenda della Diciotti – anche se civile in questo caso – non termina certo dopo la richiesta votata da Lega e M5s compatti di non dar luogo a procedere contro il leader del Carroccio: giusto ieri la Procura della Repubblica di Catania, in merito al nuovo possibile filone d’inchiesta contro Di Maio, Conte e Toninelli (che avevano presentato le documentazioni per informare della decisione collegiale presa dal Governo sul caso Diciotti, ndr) ha chiesto l’archiviazione per tutti, come già fatto in passato con Salvini, «la decisione di non far scendere i migranti va ascritta ad una scelta politica e dunque non costituisce reato». Ora non resta che capire se il Tribunale dei Ministri di Catania voglia andare ancora una volta contro il procuratore Carmelo Zuccaro e insistere nell’ipotesi di processo per il medesimo reato contestato a Salvini, sequestro di persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA