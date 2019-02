Diciotti, il M5s vota a favore di Salvini/ Il ministro “Grazie, il popolo è sovrano”

Il Movimento 5 stelle, ha detto no al processo per Matteo Salvini in merito al caso del sequestro dei migranti della Diciotti. Ieri era il giorno della votazione online sulla piattaforma Rousseau, in cui il popolo grillino è stato appunto chiamato ad esprimersi sulla vicenda del ministro degli interni, e il 59% ha votato contro il processo dello stesso. «Manderò un sms a Luigi Di Maio – la replica da Sassari, dove si trovava per far sentire la vicinanza del governo ai pastori sardi, da parte del leghista – lo ringrazio per la correttezza. In democrazia – ha aggiunto – il popolo è sovrano. I Cinquestelle sono stati sempre duri, ma per altri tipi di reati: di solito i parlamentari venivano processati per truffa, corruzione. Questo era un atto politico per il bene degli italiani, ne ero convinto io ed anche la maggioranza dei loro elettori». In totale hanno votato in più di 52mila persone, e 30.948, il 59.05%, si è espresso in favore di Salvini, e il 40.95 (nel dettaglio 21.469 persone), ha invece votato contro.

DICIOTTI, IL M5S VOTA A FAVORE DI SALVINI

«Grazie a tutti i 52.417 iscritti – è il commento che si è letto invece sulla piattaforma Rousseau – che oggi hanno partecipato alla votazione online su Rousseau. Far votare i cittadini fa parte del nostro Dna, lo abbiamo sempre fatto come accaduto per il contratto di Governo, per la scelta dei nostri parlamentari o per i programmi. L’altissimo numero di votanti dimostra anche questa volta che Rousseau funziona e si conferma il nostro strumento di partecipazione diretta». Non sono mancate le polemiche dopo il voto del Movimento 5 Stelle, a cominciare dal governatore della regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: «Con la finta consultazione di oggi su Salvini, i capi grillini hanno venduto l’anima del movimento per 4 poltrone #piattaformarousseau». Decisamente soddisfatto invece il vice-premier Di Maio, che ha voluto sottolineare per l’ennesima volta la natura collegiale della decisione presa in merito alla questione della Diciotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA