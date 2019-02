Morto Alberto Rizzoli/ Si è suicidato il nipote del fondatore della casa editrice

È morto Alberto Rizzoli, il nipote del fondatore della casa editrice di famiglia. A scoprire il corpo agonizzante del 74enne è stato il guardiacaccia che ha provato a soccorrerlo e ha poi chiamato il 118. Per il nipote di Angelo Rizzoli non è stata una morte naturale: si è suicidato sparandosi con un colpo di pistola alla Garzaia di Villarasca, l’oasi naturale di cui era stato proprietario a Rognano, nel Pavese. La morta però è sopraggiunta poco dopo il ricovero al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che il gesto estremo di Alberto Rizzoli, che è stato per alcuni anni amministratore delegato dell’azienda di famiglia, sia legato a problemi di salute. Alberto Rizzoli si è suicidato nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 febbraio 2019, verso le 15.30, secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese. Il mondo dell’editoria è ora in lutto per la morte di Alberto Rizzoli, uno degli eredi della famiglia di editori.

MORTO ALBERTO RIZZOLI: SI È SUICIDATO

Nato il 18 febbraio 1945, Alberto Rizzoli, che aveva quindi compiuto da pochi giorni 74 anni, è stato un imprenditore ed editore italiano. Una tradizione di famiglia, visto che era figlio secondogenito di Andrea Rizzoli e Lucia Solmi. È è stato amministratore delegato dell’omonima casa editrice, che negli anni Settanta era il primo gruppo editoriale italiano. La sua attività nella casa editrice di famiglia cominciò quando aveva 19 anni. Dopo aver svolto compiti di crescente responsabilità, divenne amministratore delegato nel 1974. Nello stesso periodo è stato anche presidente della cartiera di Marzabotto. Abbandonò la società nel 1979 in disaccordo con la gestione del fratello Angelo, detto Angelone. Quindi un anno dopo fondò la casa editrice Quadratum, che rilanciò riviste come La Cucina Italiana, Successo e Weekend. Nel 1983 entrò in amministrazione controllata la RCS: venne arrestato e rilasciato dopo 21 giorni, poi prosciolto in istruttoria. Lasciata l’attività editoriale, gestiva un’azienda agricola alle porte di Milano.

