Figlia accoltella genitori: gravi/ Modena, duplice tentato omicidio: lite in casa?

Duplice tentato omicidio oggi a Piumazzo, in provincia di Modena, dove una giovane donna di 30 anni ha accoltellato i genitori, ferendoli gravemente. Le prime frammentarie notizie sono state fornite dall’agenzia di stampa Ansa: la donna avrebbe agito nel pomeriggio di oggi, domenica 24 febbraio scagliandosi contro i due anziani genitori all’interno della loro abitazione che si trova in una palazzina. Le prime notizie sui due feriti sarebbero tutt’altro che confortanti dal momento che le lesioni causate dall’arma da taglio sarebbero molto gravi. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri ed il 118 accorso con più mezzi nel tentativo di soccorrere i due accoltellati. Come riferisce Gazzetta di Modena nell’edizione online, le due vittime avrebbero 79 e 77 anni e la figlia li avrebbe accoltellati molto probabilmente al culmine di una lite avvenuta nella tarda mattina di oggi in una palazzina di via Ciro Menotti. Nel paese in provincia di Modena si stava svolgendo nei medesimi istanti la tradizionale sfilata di Carnevale.

FIGLIA ACCOLTELLA GENITORI DOPO LITE

Sarebbe stata la madre della 30enne a dare per prima l’allarme, nonostante sia stata gravemente ferita a coltellate dalla donna, insieme al marito. Sebbene sia stata giudicata anche lei grave, sarebbe riuscita a scappare alla furia omicida della figlia e a recarsi sul pianerottolo dove avrebbe dato l’allarme ai vicini. Sul posto sono giunte tre ambulanze ed una squadra dei carabinieri. In merito alle attuali condizioni dei due anziani genitori, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sarebbero entrambi molto gravi e sono ricoverati in prognosi riservata in ospedale. Sarebbero entrambi usciti dall’appartamento gridando attirando l’attenzione dei vicini che poi hanno allertato le forze dell’ordine. “C’era il papà e la mamma, dopo hanno portato via la ragazza”, ha commentato al quotidiano una anziana vicina. A detta della donna, sarebbe stata la figlia a colpire i due genitori. La 30enne è stata descritta come una ragazza insospettabile: “Passavano, mi salutavano…”.

