Carnevale 2019/ La festa più colorata dell’anno: maschere, scherzi e tradizione

E’ tutto pronto per il carnevale 2019. A partire da domani, fino a sabato 9 marzo, si celebrerà in tutta Italia, da nord a sud, la festa più colorata e pazza che ci sia. La prima distinzione da fare, classica, è quella fra rito ambrosiano e rito romano. Nel primo caso, quello di derivazione “milanese”, si è soliti festeggiare il sabato pomeriggio/sera (9 marzo), mentre nel secondo caso, domani 28 febbraio sarà il cosiddetto “giovedì grasso”, e i festeggiamenti termineranno il martedì successivo, 5 marzo (martedì grasso). A seconda del rito praticato le scuole resteranno chiuse nella due giorni 4-5 marzo, o eventualmente in quella 8-9. E’ una festa per i più piccini, ma anche per i più grandi. I primi, come da tradizione, parteciperanno alle classiche sfilate di paese, con i carri e tante maschere divertenti, mentre per i più cresciuti è d’uso passare la nottata in un locale, ovviamente completamente mascherati.

CARNEVALE 2019: LA FESTA PIÙ COLORATA DELL’ANNO

Per quanto riguarda l’origine della parola carnevale, ci sono diverse teorie, a cominciare da chi dice che derivi da “car navalisi”, il rito della nave sacra portata su un carro in processione. Per altri significa invece “togliere la carne”, “carnem levare”, riferendosi al digiuno che si pratica nel successivo periodo della quaresima. Nel medioevo il carnevale era il periodo nel cui si poteva mangiare e danzare praticamente fino all’infinito, era un giorno in cui tutto era praticamente lecito, con i ruoli sociali che si invertivano: i poveri si vestivano da ricchi, gli uomini da donne, e viceversa. Come ben noto è tradizione mascherarsi a Carnevale, e stando a come specificato dall’eniclopedia Treccani, le maschere italiane nacquero a Venezia, con la loro prima comparsa che è stata registrata a fine tredicesimo secolo. Le più note sono quelle che celebrano le tradizioni delle varie città/regioni che rappresentano, come ad esempio Gianduia del Piemonte, Arlecchino a Bergamo, Pantalone e Colombina e Venezia, Meneghino a Milano, Rugantino a Roma e Pulcinella a Napoli.

