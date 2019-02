Manuel Bortuzzo non camminerà più: lesione midollare/ Ultime notizie, Salvini “Prenderemo i delinquenti”

Manuel Bortuzzo non potrà più camminare. Purtroppo la giovane promessa del nuoto, colpito da un proiettile domenica notte nel quartiere di Roma, Axa, è stata ferita in maniera irreversibile alla spina dorsale, e di conseguenza ha perso l’uso degli arti inferiori. Un vero choc per Manuel, lui che è appunto un nuotatore, e che al momento risulta ancora essere in coma indotto per proseguire al meglio il decorso post-operatorio. «Non è ancora cosciente – le parole del padre di Manuel ai microfoni di Pomeriggio 5 – hanno provato a risvegliarlo ieri sera, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto la mamma e poi lo hanno addormentato di nuovo». Sembra ormai quasi certo il fatto che Manuel sia stato scambiato per un altro, e quindi colpito con vari spari: «Non è rissoso – aggiunge il papà – fa 19 km di nuoto al giorno, è molto educato, non si è mai invischiato in nulla, mai avuto un problema, è amato e rispettato. Si è trovato nel momento sbagliato con persone sbagliate».

MANUEL BORTUZZO NON CAMMINERÀ PIÙ: LESIONE MIDOLLARE

L’aspetto positivo è che Manuel sia riuscito a superare le gravissime ferite riportate domenica sera, ma nel contempo sarà complicato comunicare la notizia allo stesso 19enne, lui che è appunto un grandissimo sportivo e un ragazzo che da ora in avanti sarà costretto a vivere una vita sicuramente più difficile rispetto ai suoi coetanei. Nel frattempo si prosegue ad indagare, con le forze dell’ordine che al momento non hanno ancora individuato il responsabile o i responsabili della grave aggressione avvenuta domenica notte a Roma. Nessuna pista viene esclusa e si è indagato anche fra gli amici dello stesso Manuel, che avrebbero potuto ferirlo magari per una questione di “ragazze”, ma gli stessi hanno escluso totalmente tale ipotesi, essendo molto legati fra loro e frequentando quasi tutti lo stesso ambiente, appunto quello della moda. «Sono vicino a Manuel e alla sua famiglia – il commento del vice-presidente del consiglio, Matteo Salvini – stiamo facendo tutto il possibile perché i delinquenti che hanno sparato siano presi e messi in galera».

