Spari Roma, Manuel Bortuzzo non muove le gambe/ Ultime notizie, nuotatore colpito per errore: sul cappellino..

Manuel Bortuzzo purtroppo non muove ancora le gambe e versa in condizioni tutt’altro che “tranquille” all’ospedale San Camillo di Roma: dopo una giornata e mezzo di ricovero, il nuotatore 19enne promessa della Federnuoto italiana – ferito da un colpo di pistola la notte tra sabato e domenica alla periferia di Roma – resta stabile ma in osservazione per capire se vi siano dei miglioramenti specie sugli arti inferiori. Il bollettino dell’ospedale oggi pomeriggio non è stato purtroppo risolutivo: «Il giovane presenta un buon stato di coscienza ma al momento non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori. Verrà eseguita una risonanza magnetica e sono in corso i potenziali evocati, che ci daranno un’indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l’impulso nervoso» ha spiegato all’Ansa il direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo, Alberto Delitala. «Per quanto riguarda la funzionalità del midollo – ha proseguito Delitala, «non ci sono novità. Non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori»: in mattinata un fortissimo appello era stato emanato da Franco Bortuzzo, il papà del giovane nuotatore, disperato per quanto avvenuto nella folle notte romana: «Chi ha visto abbia il coraggio di parlare. Manuel – ha raccontato all’Ansa – era assieme alla sua nuova ragazza che ha conosciuto nel Centro Olimpico e avevano deciso di festeggiare e mangiare un panino fuori con gli amici. Ho visto la ragazza, era sconvolta, durante la sparatoria era vicino a lui, poteva essere colpita anche lei, venticinque minuti ad aspettare l’ambulanza con uno agonizzante per terra e la polizia è stata dura».

BORTUZZO COLPITO “PER COLPA” DEL CAPPELLINO?

In conclusione al lungo appello fatto, il papà del nuotatore 20enne rilancia «Se qualcuno ha il coraggio di dare un segnale, un avviso e di aiutare l’autorità giudiziaria ne sarei grato, siamo nel 2019 e ancora succedono queste cose nelle strade. Io confido che chi ha visto qualcosa abbia il coraggio di dire ‘io ho visto’ e aiuti la polizia nelle indagini per fermare queste due persone che hanno sparato da un motorino colpendo all’impazzata persone che non c’entravano niente». Manuel è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte tra sabato e domenica al quartiere Axa, nella piazza del Pub Eschilo dopo che proprio in quel locale si era consumata una violentissima rissa: pare che Bortuzzo non sia mai entrato in quel pub e si trovava assai lontano dalla zona della rissa, eppure tre colpi di pistola sono stati sparati verso di lui e mentre i suoi amici sono riusciti ad evitarli, il nuotatore originario di Treviso che sogna le Olimpiadi purtroppo è rimasto ferito. È stato scambiato di persona, pare, un errore “capitale” che ora rischia di bloccare per sempre i sogni di gloria del ragazzo amato da tutti in Federazione: mentre gli inquirenti indagano a fondo su cosa sia successo all’interno e all’esterno del Pub dell’Axa – un sospettato interrogato nega di avere qualsivoglia legame con i fatti della scorsa notte – il papà di Manuel svela un dettaglio cruciale per capire il perché del possibile scambio di persona, «E’ molto probabile che Manuel portasse quel cappellino che indossa sempre, come tanti ragazzi della sua età. Forse è per questo che è stato scambiato per un’altra persona, ma di questo ovviamente non ne ho alcuna certezza».

