Riccione, due giovani accoltellati in un locale: gravissimi/ Ultime notizie, caccia agli aggressori

Due giovani sono stati accoltellati in quel di Riccione. L’episodio è accaduto nelle scorse ore, nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 febbraio, in un locale della nota città in provincia di Rimini, sulla riviera romagnola. Come riferisce l’edizione online di Tgcom24, al momento i due ragazzi si trovano ricoverati in condizioni molto gravi presso l’ospedale riminese, e pare che la coppia sia stata accoltellata dopo una banale lite scoppiata per futili motivi. Subito dopo aver lanciato l’allarme sono giunti sul luogo della rissa i carabinieri, nonché i soccorsi del 118 con due automediche e due autoambulanze, che hanno prestato le prime cure ai due ragazzi, per poi trasportarli presso l’ospedale vicino. Stando ai dettagli emersi in queste ultime ore, la rissa sarebbe avvenuta nei pressi del locale La Mulata, in viale Torino a Riccione, e ad avere la peggio sarebbero due ragazzi di soli 23 anni.

RICCIONE, DUE GIOVANI ACCOLTELLATI IN UN LOCALE: GRAVISSIMI

Al momento si trovano presso la struttura ospedaliera Infermi, ricoverati con la massima gravità a causa dei fendenti ricevuti e delle conseguenti grave ferite riportate. Subito è scattata la caccia agli aggressori, con le forze dell’ordine che hanno disposto una serie di posti di blocco in tuta la zona. Nel contempo sono stati sequestrati i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona, per provare ad individuare i responsabili, e sono stati ascoltati anche i testimoni che hanno assistito alla scena. La speranza è che le forze dell’ordine possano braccare i malviventi nel giro di poche ore, proprio grazie alle prove di cui sopra. Si tratta purtroppo di un nuovo gravissimo episodio a meno di una settimana da quanto capitato a Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ferito con un colpo di pistola ed ora infermo. Anche quell’episodio è legato ad una rissa in un locale notturno, come purtroppo avvengono ogni giorno da nord a sud della nostra penisola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA