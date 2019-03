Insegnante indagata: figlio da un 14enne?/ Avvocato “fatto test Dna, è tranquilla”

L’insegnante privata di inglese, infermiera 35enne di Prato, avrebbe deciso di fare il test del Dna per confermare che quel figlio partorito nei mesi scorsi non è del ragazzino 14enne, suo allievo, come invece denunciato dai genitori dell’alunno. Il caso è stato affrontato oggi anche dalla trasmissione Storie Italiane con le ultime novità: lo scorso lunedì si sono presentati in procura i genitori del 14enne per denunciare una donna di 35 anni che dava al figlio lezioni private di inglese. Da qualche tempo il loro bambino era cambiato e non aveva più voglia di andare dall’insegnante. Preoccupati da questo mutamento, la coppia si è preoccupata fino alla scoperta di una storia sconvolgente: l’insegnante avrebbe avuto dei rapporti sessuali col bambino e avrebbe detto che il figlio che aveva partorito pochi mesi prima sarebbe stato suo figlio. A conferma di ciò, alcune chat che riguardano soprattutto l’aspetto dell’attaccamento della donna al ragazzino. Non si tratta comunque di messaggi espliciti ma tali da spingere i genitori a recarsi in procura e denunciare. Da parte degli inquirenti c’è tuttavia il massimo riserbo e la procura avrebbe solo fatto sapere che la donna ha accettato di sottoporsi al test del Dna.

INSEGNANTE INDAGATA: ATTESA PER IL TEST DEL DNA

Secondo l’avvocato dell’insegnante 35enne (che di mestiere fa l’infermiera), la sua assistita si sentirebbe tranquilla. Venerdì sera si è recata a fare il test del Dna, accompagnata dal marito. La sua abitazione è stata perquisita e sono stati sottoposti a sequestro il cellulare ed il pc per cercare le tracce dell’eventuale violenza sessuale. In merito alle chat al vaglio degli inquirenti, la donna parlando con il marito aveva espresso il desiderio di parlare con i genitori del ragazzino, ipotesi sconsigliata dal suo avvocato. La comunità di Prato, intanto, si è detta sconvolta. L’avvocato della donna ha commentato ai microfoni di Storie Italiane: “la signora ha intenzione di parlare con il pm. Il pubblico ministero sarà il primo a sentire la versione della donna”. Quindi ha spiegato che la signora “è tranquilla e ha dato il consento al test del dna che poteva anche negare”. La sua assistita starebbe passando questo momento di “disagio, preoccupazione e ansia” alla luce di un’inchiesta che la riguarda, “travolta da un’ondata di attenzione mediatica, la vive con la difficoltà di chi è accusata di fatti gravi in un paese piccolo”. Il marito ha invece asserito di stare vivendo un dramma parallelo che lo porta a chiedersi di chi sia il figlio e quale sarà il suo destino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA