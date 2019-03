Palermo, sparatoria allo Zen: un morto/ Grave il figlio: “Lo stanno operando”

Sparatoria allo Zen di Palermo, quartiere noto per il suo degrado: bilancio di un morto e di un ferito grave. La vittima è il 53enne Antonino Lupo, noto alle autorità per una lunga serie di precedenti penali per droga, mentre è il figlio 19enne Giacomo a lottare tra la vita e la morte. Come riportano i colleghi de Il Messaggero, entrambi sono stati trasportati d’urgenza in condizioni disperate all’ospedale Santa Sofia, ma per Lupo senior non c’è stato nulla da fare. Giada, sorella di Giacomo, ha confermato che il fratello sarebbe ancora vivo, contrariamente a quanto riportato in un primo momento: «Mio fratello non è morto, lo stanno operando». Conferme sulle modalità della sparatoria, si tratta di un agguato: l’imboscata è stata tesa in via Rocky Marciano, a poca distanza dall’abitazione delle vittime.

SPARATORIA ZEN PALERMO: LE ULTIME NOTIZIE

Subito dopo la sparatoria, alcuni familiari sono scesi in strada e hanno caricato Antonino Lupo su un’auto per portarlo in ospedale: Giacomo è stato soccorso invece da un’autoambulanza del 118. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, che hanno sedato gli animi e riportato la situazione sotto controllo. Il corpo di Antonino Lupo è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale palermitano: attesi il medico legale che effettuerà l’esame autoptico e il sostituto procuratore che coordinerà l’inchiesta. Il primo ambito sul quale si indagherà è quello dello spaccio di stupefacenti, attorno al quale orbitava il padre di famiglia: Giacomo, 19enne, risulta incensurato. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del ragazzo ferito gravemente, che sta lottando in questi minuti tra la vita e la morte, e sui risultati delle indagini degli inquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA