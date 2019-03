Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 34/2019, acquisiti ormai i risultati del precedente. Inizia, quindi, una nuova settimana di estrazioni e l’appuntamento con il Lotto e 10eLotto è ormai imperdibile. Già pronti a scattare sui blocchi di partenza, tutti i giocatori italiani non vedono l’ora di assistere allo start e scoprire le novità su premi e numeri vincenti. Prima di lasciarci andare alle emozioni di questa sera, controlliamo che cosa è successo nel precedente concorso grazie alla statistica ufficiale. I dati di Agipronews mettono al centro della scena Palermo grazie alle vincite di 2 milioni di euro registrata con il Lotto. Un bel bottino se si pensa che i premi del gioco ammontano a più di 8,9 milioni di euro. Tre le vincite destinate ad altrettanti giocatori per tre terni, registrati a Firenze, Legnano, in provincia di Milano e Firenze. Le giocate sono legate alla ruota di Roma, Milano e Napoli. Il montepremi annuale invece oltrepassa la soglia dei 289,5 milioni. Il 10eLotto distribuisce invece un miliardo di euro da inizio anno, grazie anche ai 29,3 milioni centrati nell’ultima estrazione. Il giocatore più fortunato è di Lanciano in provincia di Chieti, grazie a 30 mila euro con un 8 Oro. 20 mila euro invece a Reggio Calabria con un 9 ed infine una tripletta da 6 mila euro indovinata a Milano, Martina Franca, in provincia di Taranto e Calenzano, in provincia di Firenze.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Un Jackpot sempre più ricco per il SuperEnalotto e tutti gli appassionati della Sisal. Il bottino avrà il valore di 121,9 milioni di euro, a cui si andranno a sommare i premi previsti per le quote secondarie. Sestina sempre in fuga, con la possibilità che questa sera un fortunello riesca a battere il banco. La statistica dell’ultimo appuntamento invece ci conferma il ribasso per alcune delle quote minori. In prima fila il 5 da quasi 41 mila euro destinato a sei giocatori e seguito dai quattro appassionati che hanno indovinato invece il 4+ da oltre 38 mila euro. Sono 143 i vincitori del 3+, con un premio da 3.119 euro, mentre ammontano a 649 i biglietti fortunati che hanno registrato la vincita del 4, ovvero 382,20 euro. Chiudiamo con il 3 da 31,19 euro ed il 2 da 5,97 euro, indovinato da 23.996 giocatori e 389.659 appassionati. Infine le ultime tre posizioni della classifica SuperStar, come sempre occupate dalle quote fisse. Il 2+ da 100 euro è stato imbroccato da 2.486 giocatori, mentre 17.630 vincitori registrano i 10 euro dell’1+. Infine i 5 euro e lo 0+: i tagliandi vincenti sono 45.575.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ancora protagonisti di questo martedì tutto da scoprire. Nuova estrazione e premi in arrivo: quale sarà l’esito del concorso? Di certo i più ambiziosi sperano di centrare la sestina vincente, anche se rimane un’incognita da non sottovalutare. Soprattutto se si considerano i tanti mesi di assenza. Possiamo però pensare ad un esito positivo e questo implica anche individuare subito un progetto su cui investire una fettina del nostro premio. La nostra Rubrica è qua per questo ed anche oggi vi parlerà di una delle iniziative lanciate su KickStarter. Batfree è il primo strap al mondo dedicato all’Apple Watch. Veloce, potente e leggero, si connette via wirelesse al dispositivo della Mela e regala una batteria aggiuntiva. Design ergonomico e soli 100 g di peso, per 27 ore extra di batteria con una singola ricarica. Utile per chi viaggia e per chi ama trascorrere il tempo all’aria aperta per motivi di lavoro o personali. Il goal da raggiungere in 25 giorni di tempo è di circa9 mila euro, già realizzati grazie ai contributi di tanti investitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto, numeri vincenti e premi: questo il pre-cena che attende tutti gli appassionati del gioco nazionale. La lotteria ritorna anche questa sera per un nuovo concorso ed è già attiva la caccia alla schedina migliore da giocare. Soprattutto per gli appassionati più indecisi, che non sanno davvero quali numeri scegliere fra i tanti a disposizione. La nostra Rubrica dispensa consigli in merito anche per oggi, in occasione di un nuovo appuntamento da scoprire. Partiamo dalla news e poi andiamo a vedere i numeri estratti con la smorfia napoletana: un pensionato cinese ha fatto discutere negli ultimi mesi per via del suo hobby piuttosto insolito. Sembra infatti che ami vestirsi da leopardo, con tuta aderente, coda e orecchie, il tutto per una routine per il fitness che ha ideato ispirandosi ai movimenti del celebre felino. Ogni giorno l’anziano indossa il suo costume e raggiunge i giardini della sua città, per poi lanciarsi in camminate, corse e scalate. Per immergersi del tutto nella parte, imita anche le operazioni di pulizia del leopardo. A quanto pare il suo hobby è iniziato 18 anni fa e sembra che sia perfetto: basta vedere la forma fisica del pensionato. Cosa ci svela la smorfia: abbiamo l’anziano, 76, il leopardo, 37, il fisico, 11, la corsa, 77, e l’esibizione, 58. Come Numero Oro scegliamo invece la velocità, 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA