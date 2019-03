Carnevale 2019/ Feste, maschere e non solo: spenderemo 150 milioni di euro in dolci

Proseguono i festeggiamenti per il Carnevale 2019. Da giovedì scorso, 28 febbraio, è iniziata ufficialmente la feste più colorata e divertente che ci sia, con il classico giovedì grasso del rito romano. Nelle città d’Italia in cui si celebrerà questo rito, le maschere andranno in soffitta martedì prossimo, mentre in quelle in cui è in vigore il rito ambrosiano, si festeggerà il prossimo weekend. Fra una maschera, uno scherzo e una festa, come dimenticarsi dei numerosi dolci che in questi giorni popoleranno le tavole delle famiglie italiane. I tortelli lombardi, i friciò del Piemonte, le lasagnette fritte dell’Emilia, la schiacciata dolce della Toscana, le bugie della Liguria, il sanguinaccio della Campania e i crostoli del Friuli, sono solo alcuni dei dolci tipici consumati in questo periodo. Stando a quanto emerso da un’indagine realizzata dalla Coldiretti, 4 famiglie su 10, ben il 38% del totale, riscopriranno sotto le feste carnevalesche i prodotti tipici della nostra tradizione.

CARNEVALE 2019: FESTE, MASCHERE E DOLCI

In totale consumeremo circa 12 milioni di chilogrammi di dolci tipici, per una spesa complessiva che si aggirerà attorno ai 150 milioni di euro. C’è chi deciderà di preparare i gustosi prodotti in casa, per una spesa media di circa 5 euro al chilogrammo, e chi invece preferirà affidarsi alle mani esperte dei pasticcieri, spendendo in media fra i 15 e i 30 euro per ogni kg, anche se non mancheranno i picchi di 65 euro nei locali più prestigiosi e rinomati. Ovviamente preparare i dolci carnevaleschi in casa offre la possibilità di avere la sicurezza dei prodotti che stiamo per mangiare, la freschezza e la qualità degli ingredienti, come ad esempio le uova e il miele, come ci tiene a ricordare la Coldiretti. In occasione delle feste è stato organizzato a Roma per questo fine settimana il mercato degli agricoltori di Campagna Amica, con la prima sfilata d’Italia dei dolci di Carnevale, che prevede anche il “tutor delle frappe”, per imparare a realizzare quei gustosi dolci che ogni regione chiama a suo modo, ma che sono di solito conosciuti con il nome di Chiacchiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA