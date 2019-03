Maria Tino, uccisa dal Massimo Bianchi/ La salvò dall’ex marito (Amore Criminale)

La storia di Maria Tino, 49enne uccisa a Dragoni, in provincia di Caserta, il 13 luglio 2017, sarà al centro della nuova puntata di Amore Criminale, in onda nella prima serata di oggi su Raitre. Quella di Maria è una storia emblematica in quanto la donna, prima di essere uccisa dal compagno Massimo Bianchi, rischiò di morire a causa della violenza dell’ex marito, Angelo Gabriele Ruggiero, che solo un anno prima aveva tentato di ucciderla sferrandole 28 coltellate. Se da quel tentativo assurdo di omicidio Maria era riuscita a salvarsi, così non fu un anno dopo, quando a finirla ci pensò colui che definiva il suo “salvatore”. Dopo un anno di relazione, anche quella storia per Maria era destinata a terminare ma proprio quando lo riferì a Massimo, l’uomo 61enne dipendente di una comunità montana e che aveva conosciuto quando Maria stava ancora con il marito, quest’ultimo decise di portare a termine ciò che il suo ex non era riuscito a fare: ucciderla. Maria è morta in piazza a Dragoni, freddata da tre colpi di pistola al petto esplosi in successione dall’uomo per il quale aveva lasciato il marito nella speranza di poter finalmente vivere il suo sogno d’amore.

OMICIDIO MARIA TINO, UCCISA DAL COMPAGNO MASSIMO BIANCHI

Un femminicidio che sconvolse la Campania e l’Italia intera, quello che vide vittima Maria Tino, una donna la cui esistenza è stata sempre caratterizzata, fino alla fine, dalla violenza degli uomini. Se dal marito e padre dei suoi due figli era riuscita a salvarsi semplicemente lasciandolo, così non avvenne dopo un anno con il suo ultimo compagno, Massimo Bianchi. Con lui Maria aveva sperato di poter finalmente vivere una storia d’amore e una vita migliori delle precedenti. Quando si innamorò di Massimo e decise di comunicare al marito l’intenzione di lasciarlo, fu accoltellata con 28 fendenti ma riuscì a salvarsi. L’ex marito per quel tentato omicidio fu condannato a 8 anni e 4 mesi, con sentenza confermata anche in Appello. Massimo la illuse di poterla “salvare” dal male che spesso travolge l’uomo, promettendole una vita migliore. Eppure, non si rivelò affatto così diverso dal suo ex. E così, di fronte alla decisione di Maria di porre fine anche a quella relazione, Massimo decise che avrebbe preferito vederla morta piuttosto che accettare l’idea di perderla. Da qui la decisione folle di porre per sempre fine alla sua vita, in quella che fu quasi come un’esecuzione in pubblica piazza.

MASSIMO BIANCHI: “MARIA MI VOLEVA LASCIARE”, LA CONFESSIONE

Maria Tino era seduta su una panchina del paese, in piazza Municipio, quando nel pomeriggio del 13 luglio di due anni fa, intorno alle 17.00, fu raggiunta da Massimo, l’allora suo compagno che voleva lasciare. L’uomo giunse in auto, forse i due avevano un ultimo appuntamento. Ma alle parole preferì i fatti: le puntò la pistola al petto, le lasciò appena pochi istanti per farle comprendere ciò che stava accadendo, infine esplose tre colpi in successione rapida. Quindi rimase lì, davanti al corpo senza vita della donna che diceva di aver salvato, in attesa dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari non poterono fare altro che procedere con il suo arresto. Bianchi non tentò neppure la fuga: “Sono stato io, mi voleva lasciare”, ammise, confessando il vile gesto. Per Maria non ci fu nulla da fare: il suo corpo fu ritrovato piegato sulla panchina di ferro battuto e legno. L’ex compagno è già stato condannato in primo grado per il suo omicidio a 19 anni di carcere, in attesa del processo in Appello che potrebbe confermare la condanna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA