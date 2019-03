Gessica Lattuca, mistero sulla scomparsa/ Infondata la segnalazione della sepoltura

È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane mamma sparita nel nulla da Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 12 agosto. La 27enne era andata a casa del fratello per poi allontanarsi: da quel momento si sono perse le tracce di lei. Si è trattato di un allontanamento volontario oppure Gessica è stata vittima di un sequestro di persona? E se addirittura fosse stata uccisa? Gli inquirenti hanno preso in considerazione tutte le piste, ma al momento non sono riusciti a trovare la soluzione al delicato caso. Di recente si era ipotizzato che il suo corpo fosse stato nascosto in un loculo nel cimitero di Favara, secondo quanto indicato da una donna. Quest’ultima avrebbe visto Giuseppe Lattuca, padre di Gessica, piangere la figlia davanti alle tombe dei suoi genitori. Su richiesta dei proprietari dei loculi, si è proceduto all’estumulazione delle salme, ma il risultato è stato negativo.

GESSICA LATTUCA, MISTERO SULLA SCOMPARSA: LA TEORIA DELL’AVVOCATO

Dunque, l’ipotesi della professoressa in pensione non si è rivelata fondata. Da quei loculi sono emerse solo le casse di zinco contenenti i resti delle due salme, invece di Gessica Lattuca nessuna traccia. E nessuno in paese sembra saperne nulla. Non c’è stata nessuna segnalazione, nessun avvistamento. Cosa è successo alla giovane mamma di Favara? L’avvocato Salvatore Cusumano, legale della famiglia Caramanno-Lattuca e dell’ex compagno di Gessica, Filippo Russotto, è convinto che le speranze di trovare in vita la donna siano ormai relativamente poche. «La Procura ritiene che la ragazza sia in vita ma dubitiamo perché a distanza di 100 giorni a noi sembra difficile», ha dichiarato nei giorni scorsi a Quarto Grado. Per Cusumano la ragazza è morta il giorno stesso in cui è scomparsa forse dopo aver assunto droga. «Avrà incontrato qualcuno, si sarà appartata con un soggetto forse per uno scambio di sostanze stupefacenti. La ragazza si è sentita male per un’overdose o per un malore. Credo sia stato un pregiudicato con cui probabilmente avrà avuto un rapporto sessuale e che, per non far trovare le sue tracce si sarà liberato del cadavere».

