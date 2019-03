14enne molestato da prof “mi ha rovinato la vita”/ Racconto choc “minacce suicidio”

Uno dei racconti più raccapriccianti in merito al caso di Prato – dove un alunno è stato per anni molestato dalla sua prof durante le ripetizioni scolastiche (le faceva nel tempo libero visto che lei di lavoro faceva l’operatrice socio sanitaria) fino ad arrivare ad avere un figlio da lui – riguarda la testimonianza dell’istruttrice della palestra frequentata dal ragazzo 14enne (oggi ha 15 anni) da quando era bambino: «Ci disse che la donna gli aveva svelato che il figlio era suo solo a gravidanza avanzata, e che minacciava di uccidersi». ieri è stata confermato l’arresto ai domiciliari della donna, con indagini a carico anche per il marito, ma le tinte macabre che sottendono questa vicenda intricata iniziano ad emergere dai vari racconti e interrogatori forniti dalla Procura agli organi di stampa: «I contatti fra la donna e il minore sono confermati dall’analisi delle chat, 170 pagine di chat stampate», a rivelato all’AdnKronos il procuratore capo di Prato, Giuseppe Nicolosi. Minacce, richieste esplicite, pressioni psicologiche per indurre il ragazzino a compiere atti sessuali con lei: tutto questo emerge dalle carte e ora anche dal racconto fatto dall’alunno ad alcuni professori e istruttori che hanno avuto a che fare di recente con lui.

“MI HA ROVINATO LA VITA”: IL RACCONTO DEL 14ENNE

«Quella donna mi ha rovinato la vita», ha raccontato il giovanissimo alla sua insegnante in palestra, «la sentiva perché lei frequentemente minacciava di ammazzarsi e quindi cercava di sostenerla e tranquillizzarla. – racconta l’istruttrice -. Gli dissi che era strano che parlasse con lui e non con uno psicologo». Nella confessione raccontata dall’istruttrice agli inquirenti – oggi riportata dal Corriere della Sera – il ragazzino «si vedeva che era nervoso. Notai immediatamente che non stava dicendo tutta la verità». In un incontro organizzato dalla stessa istruttrice con il ragazzo e la madre, preoccupata per i comportamenti strani del figlio, arriva la tanto agognata confessione: «Cercai di rassicurarlo e di farlo sentire libero di parlare. Gli chiesi allora di chi fosse il figlio più piccolo della donna, visto che lei non faceva mistero che il padre non fosse il marito» ed è a quel punto che l’adolescente inizia a piangere e urlare, dicendo che lui stesso era il papà «Raccontò che la donna aveva scritto su Facebook di essere incinta e lui, spaventato dall’eventualità di poter essere il padre del bambino, l’aveva chiamata ma gli aveva detto di non preoccuparsi perché il bambino era figlio del marito. Ma poi, a gravidanza ormai avanzata, aveva confessato che in realtà il piccolo che portava in grembo era suo. A quel punto l’aveva pregata di abortire, ma lei gli aveva detto che oramai era tardi». Una vita rovinata dopo quel primo rapporto con lo stesso ragazzino che racconta di come da un lato fosse eccitato dall’idea ma che subito si inquietò nel non sapere cosa sarebbe successo dopo quei primi incontri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA