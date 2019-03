Donna di 54 anni trovata morta in casa a Milano/ Aperta un’indagine per omicidio

Una donna è morta in quel di Milano, e gli inquirenti hanno aperto un’indagine per omicidio. La vittima, come riferito dai colleghi di Sky Tg24, aveva 54 anni ed era di nazionalità cinese. Il suo cadavere è stato ritrovato in una delle zone meneghine maggiormente frequentate dai cinesi, un appartamento di via Carlo Esterle, nei pressi di via Padova. A ritrovarlo è stata la coinquilina, che ha scoperto la 54enne sdraiata sul letto a faccia in giù, e tracce di sangue sul pavimento. L’abitazione è stata trovata in ordine, e sul corpo non vi erano apparentemente segni di violenza, (se non un’evidente ecchimosi sotto un occhio, segno però della caduta), di conseguenza nulla è da lasciare al caso. L’intervento dei carabinieri della compagnia Porta Monforte di Milano è giunto ieri pomeriggio, attorno alle ore 13:30, e poco fa la procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti, “un atto dovuto per poter effettuare tutti gli approfondimenti necessari”, fanno sapere le fonti investigative.

DONNA DI 54 ANNI TROVATA MORTA IN CASA A MILANO

L’omicidio è solamente una delle ipotesi, visto che non è da escludere che la vittima abbia accusato un malore, e ciò spiegherebbe le macchie di sangue per terra, così come non è da escludere che la stessa donna abbia deciso di suicidarsi. In base a quanto emerso pare che la vittima fosse ben integrata a Milano, dove probabilmente viveva da anni, e che avesse tutti i documenti in regola, mentre non è ancora ben chiaro quale lavoro svolgesse. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dell’appartamento dove il cadavere è stato rinvenuto, e nel contempo l’autopsia sulla stessa donna (che verrà eseguita solo nei prossimi giorni) e da cui si saprà sicuramente di più su questa misteriosa morte. Nel contempo stanno proseguendo le indagini e si stanno cercando eventuali tracce e indizi che possano chiarire il giallo.

