Arresto cardiaco dopo anestesia per intervento estetico/ Monza, 38enne grave: in coma

Una donna di 38 anni è in gravissime condizioni a causa di un intervento di chirurgia estetica al quale si sarebbe dovuta sottoporre. Da ieri, come riporta Il Giorno nell’edizione online, si trova ricoverata in fin di vita all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata colta da un arresto cardiaco avuto dopo l’iniezione di anestesia da parte del chirurgo plastico di Seregno. La donna si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei proprio nel suo studio medico ma sarebbe collassata ancor prima dell’inizio dell’operazione. Successivamente è stata prontamente trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Monza dove si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione. Il bollettino dell’ospedale ha spiegato che “le cause che hanno portato la paziente in arresto cardiaco rimangono da determinare, il quadro attuale di coma post-anossico è estremamente grave e la prognosi è riservata”. La donna è in pericolo di vita e quando ieri pomeriggio, intorno alle 16.00, sono intervenuti gli operatori del 118 era già in arresto cardiaco.

ARRESTO CARDIACO DOPO ANESTESIA PER INTERVENTO ESTETICO: MEDICO INDAGATO

Secondo una prima ricostruzione resa nota da Il Fatto Quotidiano online, sulla donna 38enne brianzola ieri pomeriggio era stata appena praticata l’anestesia all’interno dello studio del dottor Maurizio Cananzi, al quale la paziente si era rivolta per un intervento estetico ai glutei. Ora il medico titolare dell’omonimo studio di medicina estetica a Seregno è indagato per lesioni colpose gravissime e i carabinieri hanno già provveduto a porre sotto sequestro l’intera attrezzatura. Sul caso è già stata aperta una indagine da parte del Nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma. La donna, attualmente in gravissime condizioni, è una impiegata single di Desio, attualmente in coma nel reparto di neuro-rianimazione del San Gerardo di Monza. Quella alla quale voleva sottoporsi sarebbe dovuta essere una banale operazione di routine ma qualcosa sarebbe andato storto ancor prima dell’inizio dell’intervento. Il medico indagato è considerato uno dei professionisti più stimati del settore e in attività da molti anni.

