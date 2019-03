Carnevale Bologna, morto il bimbo di 2 anni: indagine in corso/ “Carri collaudati”

Non ce l’ha fatta Gianlorenzo Manchisi, il bimbo di due anni e mezzo caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale a Bologna di martedì scorso. Era stato schiacciato dal peso del mezzo, e attorno alle ore 16:00 di ieri è deceduto all’ospedale Maggiore a seguito di gravissime lesioni interne. Le sue condizioni fisiche erano apparse fin da subito disperate, e lo stesso Gianlorenzo non aveva mai ripreso conoscenza ne era mai uscito dal reparto di rianimazione dopo il l delicato intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nelle ore immediatamente successive il soccorso. Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto, ma con grande probabilità, come scrive Il Resto del Carlino, il piccolo stava ballando sul carro quando è scivolato all’indietro, cadendo poi sotto il carro che lo ha travolto con le ruote posteriori, schiacciandogli l’addome. La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e il mezzo è stato sequestrato. «Il carro è stato collaudato a livello statico – la “difesa” del presidente della Pro Loco di Granarolo, Marco Gasparri, e il volontario Angelo Biondi – da un ingegnere soltanto nel gennaio scorso. Il carro di carnevale a tema ‘Masterchef’ ha tutte le certificazioni previste, che sono state sottoposte al vaglio di Prefettura ed enti preposti. Non solo, è assicurato e come tutti i nostri carri ha un volontario che ne è responsabile».

CARNEVALE BOLOGNA, MORTO IL BIMBO DI 2 ANNI

«Il carro è stato sequestrato – ha aggiunto Gasparri – perché immagino che in questi casi si dovrà seguire un iter ben preciso per individuare le responsabilità. Noi comunque non eravamo gli organizzatori della manifestazione. Il carro sequestrato non sfila soltanto a Granarolo, ma anche a Lovoleto, Castenaso e San Lazzaro». Biongi ha aggiunto e ribadito: «Ogni carro viene controllato affinché non ci sia nessuna sporgenza o anfratto che possa causare pericoli ai bambini. Ero a bordo del carro successivo, di cui sono responsabile. Non ho visto bene la dinamica e sono arrivato poco dopo l’incidente di cui siamo tutti molto dispiaciuti». A Granarolo è previsto un nuovo carnevale per la giornata di domenica e si sta valutando se cancellare o meno l’evento; anche altri comuni limitrofi stanno valutando se sospendere le manifestazioni in programma.

