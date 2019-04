Migranti, sos Alarm Phone: 8 dispersi in Libia/ In 20 su un gommone in difficoltà

Un gommone con 20 migranti a bordo si trova in difficoltà nel mar Mediterraneo, al largo delle coste libiche. La notizia, riportata in questi ultimi minuti da tutti i quotidiani nazionali, è data da Alarm Phone, la linea telefonica diretta nata nel 2014, riservata ai rifugiati in difficoltà nel Mediterraneo e che offre loro la possibilità di un secondo SOS. Stando a quanto riferito, durante la telefonata già otto persone erano finite in acqua e non vi sarebbe alcun mezzo della guardia costiera nelle vicinanze, visto anche il conflitto a fuoco in corso in questi giorni in Libia, la “guerra civile” fra il generale Haftar, pupillo di Gheddafi, e il premier al Serraj. «Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina – scrive sul proprio Twitter Alarm Phone – intorno alle 6.00 da 20 persone, tra cui donne e bambini, in difficoltà a largo delle coste della Libia. Hanno riferito che otto persone sono cadute in mare e sono disperse. Il motore non funziona e l’imbarcazione imbarca acqua. Le autorità sono informate». L’Ong italiana Mediterranea ha chiesto che qualcuno vada a prestare soccorso immediato ai poveretti bloccati in mare, ma come ricorda Repubblica, «in assenza anche delle navi militari di Sophia, il dispositivo di aiuti in mare è praticamente inesistente».

MIGRANTI, SOS ALARM PHONE: 8 DISPERSI IN LIBIA

Pochi minuti fa un altro tweet di Alarm Phone in cui si legge: «La barca sta andando alla deriva vicino al confine libico-tunisino. Le autorità di #Tunis, #Valletta e #Rome sono state informate. A #Tripoli nessuno può essere raggiunto, niente di sorprendente visto che è in corso una guerra.

Richiediamo immediatamente un’operazione di salvataggio per il 20ppl (il nome dell’imbarcazione ndr) che sta chiedendo aiuto!!». Una situazione drammatica ma difficilmente il governo italiano interverrà, anche perché la sua linea è chiara e conosciuta a tutti: porti chiusi. Tra l’altro l’Alan Kurdi, la nave della Sea Eye con a bordo 63 migranti, non ha ancora attraccato in un porto sicuro, visto che le trattative fra il governo tedesco, che dovrebbe ospitare i profughi, e gli altri paesi europei, non sono ancora terminate.

