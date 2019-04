Victor Hugo, profezia su Notre Dame/ Incendio Parigi: “grande fiamma tra i campanili”

Non sono pochi che ieri sera, mentre guardavano le fiamme avvolgere in un sol colpo la gran parte di Notre Dame, avranno pensato al romanzo di Victor Hugo e a quel campanaro “Gobbo” protagonista della storia arcinota legata alla splendida Cattedrale cattolica di Parigi. Nonostante quanto si possa pensare, un luogo come Notre Dame che ha visto carestie, distruzioni, epidemie, guerre, rivoluzioni, bombardamenti e ritorsioni giacobine, non è mai stata toccata da incendi o roghi in nessuna parte della propria maestosa struttura. Questo fino a ieri, quando in poche ore nel 2019 una guglia, il tetto e la volta sono andati del tutto distrutti: eppure proprio Hugo in quel suo meraviglioso “Notre Dame de Paris” (scritto nel 1831) aveva immaginato in una sorta di tremenda “profezia” quanto potesse spargersi in fuoco e fiamme quei campanili iconici e riconosciuti in tutto il mondo. «Il clamore era straziante […]. Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa, ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più elevata, più in alto del rosone centrale, c’era una grande fiamma che montava tra i due campanili, con turbini di scintille, una grande fiamma disordinata e furiosa di cui il vento a tratti portava via un limbo nel fumo», si legge in quella terribile descrizione dell’incendio nella Cattedrale raccontato magistralmente dall’autore francese.

NOTRE DAME, LA PROFEZIA DI VICTOR HUGO

All’interno della storia del Gobbo, di Esmeralda, del capitano Febo e del giudice Claude Frollo (poi divenuti anche più popolari grazie al cartone di Walt Disney), Hugo ha voluto descrivere nel dettaglio come si immaginava un tremendo incendio nella Cattedrale madre di tutta l’Europa: «Sotto quella fiamma, sotto la cupola balaustrata in tagliata a trifogli di brace, due grondaie fatti a fauci di mostri vomitavano senza posa quella pioggia ardente il cui argenteo scroscio risaltava nell’ombra della facciata inferiore». Fa impressione leggerlo oggi ripensando a quanto osservato dal mondo intero ieri sera: sembra l’esatta descrizione, meno la guglia implosa, di quanto avvenuto nel tragico incendio del 15 aprile sera. Lo stesso Victor Hugo criticava aspramente già a metà 1800 lo stato di degrado della cura (mancata) a Notre Drame e proprio grazie alla celebrità arrivata a lui con quel romanzo, contribuì ad accendere l’interesse sulla cura della Cattedrale dando il via ai lavori di restauro negli anni successivi. «Il tempo è cieco e l’uomo è stolto […]. Se avessimo il piacere di esaminare una ad una le diverse tracce di distruzione impresse sull’antica chiesa, quelle dovute al tempo sarebbero la minima parte, le peggiori sarebbero dovute agli uomini», chiosava Hugo nel 1831.

