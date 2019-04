Cani lo infastidiscono: 65enne getta acido sulla vicina di casa/ Choc a Buccinasco

Gravissimo episodio avvenuto ieri in quel di Buccinasco, in provincia di Milano: un uomo, infastidito dai cani della vicina di casa, ha gettato dell’acido verso la padrona degli stessi. L’episodio è riportato in queste ore dai principali quotidiani nazionali, a cominciare da Repubblica, che fornisce diversi dettagli su questa vicenda assurda. L’aggressore è un uomo di 65 anni che è stato arrestato poco dopo il folle gesto dai carabinieri: è finito in carcere con le accuse di lesioni gravissime. Pare che prima del lancio dell’acido, l’anziano abbia litigato con la vicina di casa per i suoi cani che continuavano abbaiare, e all’apice della discussione abbia preso la sostanza altamente tossica, gettandola addosso alla donna. L’aggressione è avvenuta nella serata di ieri nell’hinterland meneghino, e ad arrestare l’uomo sono stati i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Corsico dopo segnalazione al 112 in via Picasso 3.

CANI LO INFASTIDISCONO: 65ENNE GETTA ACIDO SULLA VICINA

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti, e oltre ad essere infuriato per il continuo abbaiare dei cani, si lamentava anche delle loro perdita di pelo. Stufo della situazione si è quindi recato con una bottiglia di acido presso il piano superiore, nell’appartamento della vicina, (una donna di 79 anni), versando il contenuto verso il volto della stessa e verso i cani. La vittima, subito dopo che i medici sono giunti sul luogo dello scontro, è stata sottoposta ad alcune cure sul posto per poi essere trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale San Paolo di Milano, dove al momento si trova in prognosi riservata. Pare che il liquido le abbia provocato delle lesioni alla cornea dell’occhio sinistro, e di conseguenza potrebbe perdere la vista. Stanno invece tutto sommato bene i cani dell’anziana signora, ma il 65enne arrestato dovrà rispondere anche del loro maltrattamento. L’uomo si trova al momento presso la stazione dei carabinieri in attesa del processo per direttissima.

