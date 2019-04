Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi, il piccolo Alex può tornare a casa (19 aprile 2019

Alessandro Maria Montresor è completamente guarito, questo il felice annuncio che è stato diramato quest’oggi dal primario del Bambin Gesù insieme al professor, Franco Locatelli, il medico che quattro mesi fa lo aveva operato. Alex è stato il primo al mondo a subire un trapianto di cellule staminali emopoietiche direttamente dal padre; cellule prelevate dal genitore che fortunatamente sono attecchite perfettamente e sono state determinanti per la guarigione del piccolo. Alex aveva guadagnato le prime pagine dei giornali dopo la richiesta di un donatore compatibile, in soli due mesi e mezzo si erano registrati ben 23mila nuovi donatori, alcuni di loro hanno fatto ore di fila presso i banchetti allestiti dll’ADMO.

Ultime notizie: volano gli stracci tra Salvini e la Raggi

Giorni di polemiche intensissime quelle tra il leader della Lega e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi l’ennesimo attacco di Salvini e del suo partito, con il carroccio che ha bloccato il decreto “Salva-Roma”. Pesantissime le motivazioni che stanno alla base dello stop, con il capo gruppo leghista che parla di sindaco incapace di governare una grande città. Immediata la difesa alla Raggi da parte del Movimento Cinque Stelle, con Di Maio stesso che si è espresso in mattinata chiedendo anche le dimissioni del sottosegretario Siri, indagato per corruzione. Come se non bastasse sicuramente su input della dirigenza grillina oggi il Ministro Toninelli ha ritirato allo stesso Siri tutte le deleghe di governo.

Ultime notizie: Greta Thunberg a Roma

La piccola attivista Greta Thunberg oggi è riuscita a catalizzare l’attenzione dei romani, grazie ad una manifestazione che ha riunito oltre 25.000 cittadini, per buona parte bambini. Che non fosse una manifestazione come tutte le altre si capiva già da come l’organizzazione ha ricavato l’energia per alimentare gli altoparlanti, essa è stata prodotta da oltre 120 biciclette azionate da ragazzini, biciclette che avevano degli accumulatori collegati in parallelo. Durante il suo appassionante discorso Greta ha chiesto, come al solito, di salvaguardare l’ambiente, molto sentito il passaggio in cui la giovane attivista chiedeva ai politici di garantire alle generazioni più giovani il futuro. Tra i manifestanti tanta rabbia, soprattutto per il trattamento riservato a Greta durante la sua audizione in Senato, con la bimba che per molti è stata usata solamente ai fini pubblicitari.

Ultime notizie: Ritorna alta la tensione in Irlanda del Nord

Tutto è nato da una perquisizione operata dalla polizia a London Derry per paura di attentati nel week end pasquale. L’azione, vista dagli abitanti come un’azione repressiva, ha scatenato una vera e propria rivolta con auto bruciate, negozi saccheggiati e purtroppo l’uccisione di una giornalista di appena 29 anni. Alla protesta dei residenti si sono uniti infatti quelli che la polizia ha chiamato “terroristi”, uno di questi ha iniziato a far fuoco contro le forze dell’ordine, colpendo la giovane reporter, la donna immediatamente soccorsa è morta durante il tragitto verso l’ospedale. L’ultimo giornalista ucciso nell’Irlanda del Nord era stato Martin O’Hagan nel lontano 2001.



