Omicidio Alghero: ucciso il 18enne Alberto Melone/ Freddato a colpi di pistola

Omicidio nella serata di ieri ad Alghero, in Sardegna. Un giovane di 18 anni è stato freddato con alcuni colpi di pistola, e il tutto fa pensare che si sia trattato di un regolamento di conti. Come riferisce l’edizione online del quotidiano Nuova Sardegna, il 18enne avrebbe sentito bussare alla porta dell’appartamento in cui si trovava, attorno alle 21:30 di ieri, venerdì 5 aprile, e quando ha aperto si è trovato di fronte il suo assassino: questi ha aperto il fuoco, e alcuni colpi hanno raggiunto la vittima al petto. Il 18enne, che stava passando una serata in casa in compagnia di amici, è stato soccorso poco dopo dagli uomini del 118, ma quando l’ambulanza è giunta sul luogo incriminato non vi era ormai più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, il giovane è morto praticamente sul colpo. Subito dopo sono arrivati anche gli uomini dei carabinieri e della polizia che hanno avviato le indagini. Le forze dell’ordine hanno interrogato in caserma il padrone di casa in cui è avvenuto il delitto, un’abitazione situata nel cuore del centro storico, in piazza del Teatro, nella splendida cittadina sassarese.

OMICIDIO ALGHERO: UCCISO IL 18ENNE ALBERTO MELONE

Alberto Melone, così si chiamava la vittima, era molto conosciuto in paese visto che suo padre era il titolare del bar Trico, frequentatissimo ad Alghero. Nel giro di poco tempo si è sparsa la voce e sono numerose le persone che sono accorse sul luogo del delitto per scoprire cosa fosse successo. Anche il sindaco del paese, Mario Bruno, ha ricevuto la tremenda notizia, «Non ho più parole – ha spiegato attraverso la propria pagina Facebook – solo dolore», a rappresentare una piccola comunità che è ora sotto choc. Tra l’altro ad Alghero è il secondo omicidio efferato che si verifica nel giro di pochi mesi: a fine 2018, pochi giorni prima di Natale, venne ammazzata Michela Fiori, uccisa dal marito violento che non accettava la fine della loro storia.

