Bolzano, stuprata 15enne/ Convocati e poi rilasciati due sospetti

Stupro a Bolzano: una 15enne è stata violentata mentre stava tornando a casa da scuola. Un dramma che ha sconvolto la comunità altoatesina, vittima una giovane di appena 15 anni: l’abuso è avvenuto in pieno giorno lungo la pista ciclabile, a due passi dall’accademia europea. Secondo una primissima ricostruzione, riportata da Il Fatto Quotidiano, la ragazza è stata avvicinata da due uomini sulle passeggiate che costeggiano il fiume Isarco, nei pressi dello stadio Druso: un uomo con i capelli rasta l’avrebbe colpita al volto mentre un altro l’avrebbe spinta tra i cespugli, fino a lasciarla quasi incosciente. Quando si è ripresa, la giovane è riuscita a raggiungere la passeggiata, dove è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno contattato le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

STUPRO BOLZANO: RILASCIATI I DUE UOMINI FERMATI

Dopo lo stupro di Viterbo, un nuovo episodio di violenza sessuale ai danni di una minorenne: scattate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i due responsabili, la polizia ha fermato e rilasciato due uomini sospettati dell’abuso. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al loro coinvolgimento. Non è la prima volta che le passeggiate sul fiume Isarco diventano teatro di aggressioni sessuali: due anni fa un minorenne nigeriano aveva violentato una giovane e una donna di mezza età. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni della giovane e sugli sviluppi dell’indagine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA