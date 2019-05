Capo Verde, morto giovane cooperante italiano/ Il console “Indagini in corso”

Un giovane italiano è stato trovato morto a Capo Verde. Si tratta precisamente di David Solazzo, ragazzo fiorentino che lavorava come cooperante, e che è stato rinvenuto senza vita sull’isola di Fogo. Come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, il 31enne si trovava in quella zona per coordinare un progetto di cooperazione per una Ong fiorentina, il Cospe. La notizia della morte di David Solazzo è stata data dalla stessa organizzazione non governativa, che attraverso una breve nota ha fatto sapere che Solazzo è deceduto a seguito di un incidente, e che “le autorità locali stanno ancora indagando”. Così invece ha parlato Anna Meli, responsabile della comunicazione del Cospe: «A Capo Verde abbiamo un’altra nostra cooperante, una giovane della Sardegna e le prime notizie le abbiamo avute da lei. Poi siamo in contatto, tramite il console, con le autorità e speriamo di avere qualche notizia in più nella giornata di domani. I genitori, che vivono a Firenze, hanno saputo quanto era successo nel pomeriggio».

CAPO VERDE, MORTO GIOVANE COOPERANTE ITALIANO

Luigi Zirpoli, il console italiano a Praia, ha aggiunto che al momento non è possibile fornire ulteriori indicazioni rispetto alle notizie già circolanti, spiegando che la giovane vittima si trovava ieri sera a cena con degli amici, e stamattina è stata rinvenuta in casa senza vita: «Le autorità stanno indagando – ha proseguito e concluso Zirpoli – e domani ci sarà l’autopsia». Solazzo si trovava sull’isola di Capo Verde dal novembre dello scorso anno, e «aveva messo in campo – si legge sul sito web dell’Ong – la sua professionalità, la sua energia e passione al servizio delle comunità locali». Il suo obiettivo era quello di rafforzare il turismo rurale e sostenibile nell’Isola di Fogo, e in passato aveva già presenziato in Angola sempre per la stessa Ong. La nota del Cospe si chiude così: «L’Ong si stringe attorno alla famiglia, alla fidanzata e agli amici, con l’impegno di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti, ancora sgomenti per la tragica notizia».

