Crytical, Amici 2022/ Zerbi “smonta” Pettinelli con sfida ballad: eliminato?

Crytical, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli: cosa accade prima del secondo serale Amici 2022

Nell’attesa del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Rudy Zerbi sferra un attacco alla collega avversaria al talent, Anna Pettinelli, mandando in guerra il pupillo di quest’ultima, Crytical, contro il suo allievo protetto Luigi Strangis. Come emerge dal daytime settimanale del talent di Maria De Filippi, alla base del guanto di sfida lanciato dal talentscout, c’è l’intento di far emergere la mancanza di versatilità di Francesco Paone, in quanto limitato al solo rap e quindi non capace di abbracciare altri stili che non siano quello delle barre. Il nuovo guanto giunge dopo la presa di posizione della Pettinelli assunta in vista del primo serale di Amici 21, quando lei rifiutava la prova richiesta da Zerbi per Crytical su un medley di brani di 3 stili diversi, ritenendola “iniqua” e a favore dell’allievo del talentscout, Luigi Strangis.

Eliminati e ballottaggio secondo serale Amici 2022 ed.21/ Crytical fuori, è polemica

“Prova a fregarmi la furbacchiona -motiva ora quindi Zerbi, il nuovo guanto di sfida, che mette a rischio eliminazione Crytical e “smonta” la Pettinelli, al secondo serale di Amici 2022-. La scorsa settimana ha accampato la scusa che nel medley non c’era neanche una ballad, cosa che Francesco per lei può cantare oltre il rap. E allora lancio un nuovo guanto sulle ballad. Tanto, cara la mia furbacchiona, la somma non cambia e la somma per Crytical è sempre pari a zero” .

Crytical, chi è il concorrente di Amici 2022/ Il rapper rifiuta la sfida con Luigi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Crytical è eliminato al secondo serale Amici 2022?

A detta di molti nel web, in particolare tra i fedeli telespettatori di Amici 2022, il guanto di sfida di Rudy Zerbi sferrato contro il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e in particolare Francesco Paone è a dir poco compromettente per il futuro del rapper. Come se non bastasse, inoltre, le anticipazioni tv del secondo serale Amici 2022, occasione in cui Crytical è chiamato al guanto di sfida di Zerbi, preannuncia che il rapper finisca al ballottaggio contro Christian per la seconda eliminazione, per poi rivelarsi il secondo eliminato della serata dopo Calma. Sarà così?

Nel frattempo, i fan di Crytical contestano fortemente la preannunciata uscita di scena del rapper de Le mie parole sono armi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA