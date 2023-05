Crytical attaccato dal web per un gesto a Mattia Zenzola/ “Ho creato un drama”

Crytical la frase su Mattia Zenzola fa scoppiare la polemica web

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22, il ballerino ha battuto la sua collega Isobel e poi la cantante Angelina Mango aggiudicandosi il trionfo. Negli ultimi giorni sono molte le interviste dedicate a lui, ma questa volta a finire all’attenzione del web è Crytical, ex allievo del talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, i complimenti di Umberto a Mattia/ "Ho rivisto un po’ di me in te"

Il cantante ha tenuto un concerto in un locale di Roma e ha inserito una frase dedicata proprio al ballerino: “Se pensate che sia per l’estetica non avete mai visto ballare Mattia Zenzola”. Il gesto di Crytical ha scatenato l’ira del web che lo ha accusato di voler creare hype intorno a sè, utilizzando il nome del vincitore di Amici 22. Arriva piccata la replica dell’ex allievo: “Non ci posso credere. Ho creato un drama… O almeno così sembra di aver capito. Ma si può sapere esattamente per cosa? In qualsiasi caso chi mi conosce sa che sono completamente lontano da queste cose e non mi interessa creare scalpore su nulla. Pace”.

Amici 22, Mattia Zenzola lascia il ballo per il canto?/ La rivelazione

Mattia Zenzola e la paura di perdere il padre: “E’ stato male e…”

Mattia Zenzola, dopo la vittoria ad Amici 22, ha parlato della paura di perdere il padre. Il ballerino, al settimanale Chi, ha ricordato quei terribili momenti: “Papà è stato male durante il periodo del Covid. Io non so chi devo ringraziare oggi per averlo ancora con me perchè ad un certo punto pensavo di rimanere senza di lui”.

E ancora: “Ha avuto problemi, anche legati all’età, dei problemi di salute. E la mia paura più grande era quella di non fargli vedere quanto io possa realizzarmi. Sono contentissimo che abbia visto tutto questo e che avrà il tempo per vedere altri successi” conclude Mattia Zenzola.

Amici 22, Mattia: "Il periodo peggiore della mia vita.."/ Rotto il silenzio social

© RIPRODUZIONE RISERVATA