Crytical annulla concerto: “Dolori lancinanti allo stomaco”/ “Presunta appendicite”

Crytical, ex concorrente di Amici 21, è costretto a fermarsi per un problema di salute. Il giovane cantante, uno dei più amati del talent show, dove era riuscito ad arrivare fino al Serale, venendo eliminato a metà percorso, in queste settimane sta tenendo in giro per l’Italia il suo primo tour che sta riscuotendo un ottimo successo. A fermare il giovane, però, è stato un problema di salute che lo ha costretto a rinviare un suo concerto.

Ad annunciarlo, sui social, è stato lo stesso Crytical: “Ragazzi, purtroppo questa mattina mi sono svegliato con dei dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite, per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi. Sono davvero dispiaciuto per questo, ma con gli organizzatori stiamo cercando una soluzione per spostare la data. Ho provato in tutti i modi a farcela ma non mi reggo in piedi, spero di tornare il prima possibile”.

Crytical: “Sto meglio, ci vediamo presto”

L’ex allievo di Amici 21 Crytical, pseudonimo di Francesco Paone, è stato dunque costretto ad annullare il concerto in programma a Calvi qualche giorno fa. Il cantante si è messo subito a lavoro con gli organizzatori del tour per cercare di spostare la data e non deludere i tanti fan che avevano acquistato un biglietto per sentirlo cantare dal vivo. Solamente qualche giorno dopo, nella giornata di venerdì, l’ex Amici 21 ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute attraverso una Instagram Stories. “Mi sembra più che doveroso avvisarvi che le mie condizioni di salute sono migliorate. Qualche giorno di riposo e ripartiamo più forti di prima. Vi voglio bene” ha scritto Crytical, aggiungendo una promessa: “Ci vediamo in tour”.

Dopo lo spavento, dunque, il rapper è pronto a tornare sul palco. Dopo il successo avuto ad Amici 21, nonostante non sia arrivato fino alla fine, venendo eliminato a metà percorso, Crytical sta riscuotendo ammirazione e applausi nel suo tour in giro per l’Italia.











