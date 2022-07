Stash e The Kolors/ Sul palco insieme a Crytical, promessa mantenuta…

Crytical è stato uno dei primi a essere eliminato nella fase serale dell’ultima edizione di “Amici“, ma quel verdetto non è stato percepito in modo così negativo dal ragazzo. Oltre a Lorella Cuccarini, infatti, importanti apprezzamenti nei suoi confronti sono arrivati da parte di Stash, il leader dei The Kolors, che ha iniziato la sua carriera proprio grazie al talent show: il cantante, infatti, gli ha proposto di aprire i suoi concerti.

Un’idea che lo ha ovviamente riempito di orgoglio: ” Sarebbe un onore per me, non per lui. Assolutamente sì, non so come ringraziarlo”. È stato poi lo stesso Stash a spiegare la motivazione: “Amici è una roba che ci appassiona. È così avvincente che quasi fa dimenticare che è un programma Tv. Forse la cosa più bella di questa trasmissione è vedere negli occhi dei ragazzi la voglia di realizzare il proprio sogno al punto tale da farlo vivere anche a noi”.

Stash dei The Kolors e la proposta a Stash: tutto mantenuto

Detto, fatto. Potremmo riassumere così quanto accaduto recentemente a Crytical, che ha avuto la possibilità di aprire i concerti dei The Kolors, come gli era stato proposto da Stash, che ha sempre mostrato di avere un grande talento nell’individuare le doti canore dei giovani. Il momento clou è avvenuto a Palermo, con grande gioia non solo del diretto interessato ex allievo di Anna Pettinelli, ma anche del suo “talent scout”: !Vedere un ragazzo così felice di cantare davanti a tanta gente mi fa provare una gioia immensa“ – ha detto il frontman.

Felicissimo anche il ragazzo, che si augura di poter intraprendere una collaborazione con la band: “Ho avuto l’onore di aprire il concerto dei The Kolors a Monreale. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e sarò infinitamente grato a Stash per l’opportunità che mi sta dando. Vedervi così da vicino e sentire il vostro calore è stata un’emozione indescrivibile“.











