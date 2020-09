Csaba dalla Zorza giudice a Bake Off Italia/ Gusto e stile per un dolce perfetto

Csaba dalla Zorza è il nuovo giudice di Bake Off Italia, il talent show culinario di successo condotto da Benedetta Parodi su Real Time. Per la nuovissima edizione in partenza da venerdì 4 settembre 2020, il programma ha in serbo una importante novità per quanto concerne il cast dei giudici. Accanto ai confermatissimi Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara ecco arriva Csaba dalla Zorza, volto noto di “Cortesie per gli ospiti”, programma di successo trasmesso sempre su Real Time. La scrittrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo è pronta così per una nuova avventura televisiva dove ricoprirà un duplice ruolo: quello di giudice per quanto concerne il gusto dei dolci, ma per la prima volta sarà giudicato anche lo stile. Dopo diversi anni, il programma punta a migliorare il suo format di successo introducendo delle piccole novità che risulteranno fondamentali nella fase finale di gioco. Tecnica e stile dei dolci diventano così due componenti importantissime, senza dimenticare il gusto, per decidere chi sarà il miglior pasticcere amatoriale dell’edizione 2020.

Csaba dalla Zorza: “Scrivere e cucinare sono le cose che amo di più”

Non solo conduttrice televisiva, Csaba Dalla Zorza è anche una scrittrice e uno dei personaggi televisivi di maggior successo degli ultimi. La sua popolarità è sicuramente legata al programma “Cortesie per gli ospiti” dove si occupa di bon ton e apparecchiamento della tavola. Un’avventura televisiva che condivide con Diego Thomas a cui spetta il compito di ispezionare e votare lo stile e l’arredamento della casa e lo chef Roberto Valbuzzi che si occupa dei menù serviti dalle coppie. Parlando proprio del successo di questo format, Csaba a Vanity Fair ha raccontato cosa ha imparato da ognuno di loro: “da Roberto ho imparato tanto sulla cucina regionale e sulle nostre tradizioni locali: le bombette, per esempio, le ho assaggiate per la prima volta a Cortesie per gli ospiti ed è stato lui a spiegarmi come si preparano e la loro storia. Da Diego, invece, ho capito tutti gli errori che ho fatto nell’arredare casa mia, tipo non avere il tappeto sotto il divano e non avere un ingresso ben diviso perché secondo lui non è della metratura giusta”. Infine parlando di ipotetici ospiti a cena, Dalla Zorza non ha alcun dubbio: “ne vorrei 3 in un uno: Papa Francesco. Mi piacerebbe tanto cucinare per lui una cena molto sobria e al tempo stesso elegante, conversando in maniera normale, un po’ come nel film I Due Papi. Preferirei avere lui piuttosto che un personaggio dello spettacolo o un reale”.



