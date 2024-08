CSI: Vegas 3, la trama e dove va in onda la terza ed ultima stagione

Stasera, su Rai 2, va in onda la prima puntata di CSI: Vegas 3, la terza ed ultima stagione del reboot della celebre serie che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Rai 2 riporta sul piccolo schermo l’azione nella città del peccato, dove una nuova generazione di investigatori scientifici si trova ad affrontare casi sempre più complessi e inquietanti.

La serie, come l’originale, si concentra sul lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Scientifica di Las Vegas. Armati di sofisticate tecnologie e di un’acuta capacità di osservazione, i protagonisti di CSI Vegas 3 si addentrano nei meandri della criminalità, analizzando le più piccole tracce e ricostruendo gli eventi che hanno portato a un crimine. In questa nuova stagione, saranno chiamati a risolvere casi particolarmente intricati, che li porteranno a confrontarsi con minacce sempre più pericolose.

CSI Vegas 3: info streaming e da quanti episodi è composta la terza stagione

La terza stagione di CSI: Vegas va in onda stasera su Rai 2, in diretta a partire dalle 21. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, sarà possibile recuperare le puntate on demand sulla piattaforma RaiPlay.

A guidare la squadra di investigatori ritroviamo Maxine Roby e le sue geniali intuizioni, affiancata da Joshua Folsom, specializzato in casi particolarmente complessi. Al cast si aggiungono altri volti noti e nuovi talenti, che contribuiranno a rendere la serie ancora più avvincente. CSI: Vegas 3 è composta da 10 episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Un numero inferiore a quello delle altre stagioni della serie, cosa dovuta agli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno interessato Hollywood nel corso dell’ultimo anno. CSI: Vegas 3 è una serie TV ideale per tutti gli appassionati del genere crime e per chi ama le storie che tengono col fiato sospeso. Ricordiamo che la serie è stata cancellata, dunque la terza sarà l’ultima stagione e il decimo episodio il gran finale dello show.

