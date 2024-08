CSI Vegas 3, anticipazioni puntata 12 agosto 2024: continuano le ricerche dell’assassino di Kahn

Questa sera, lunedì 12 agosto alle ore 21.00 sul canale Rai 2, va in onda il primo episodio di CSI Vegas 3, serie statunitense che narra le indagini della squadra speciale della scientifica di Las Vegas. Protagonisti principali della serie sono l’entomologo forense Gil Grissom, interpretato da William Petersen e Sara Sidle scienziata forense, interpretata da Jorja Fox.

La terza, e al momento ultima, stagione della serie CSI Vegas inizia con l’episodio “Bugie bianche”. Le anticipazioni di CSI Vegas 3 ci svelano che ritroviamo la squadra impegnata nella ricerca del vero assassino di Kahn, l’uomo colpevole di aver ucciso la madre di Folsom e per il quale lo stesso è stato arrestato con l’accusa di averlo fatto fuori per vendetta. I suoi colleghi sono certi che sia un tentativo di incastrarlo, e cercheranno in tutti i modi di provare la sua innocenza con l’aiuto delle analisi sui ritrovamenti della scena del crimine.

Anticipazioni CSI Vegas 3: Trey è sparito, Serena allontanata per…

Le indagini non partono però nel migliore dei modi, come svelano le anticipazioni di CSI Vegas 3. Trey, l’uomo che a suo tempo aveva aiutato Folsom, sembra essere sparito nel nulla, mentre Serena viene allontanata perché troppo coinvolta nel caso. In laboratorio emergono diversi attriti tra Max e Allie, che si scontrano sul metodo investigativo, quest’ultima ha la ferma intenzione di far valere le sue motivazioni.

La squadra di Las Vegas dovrà occuparsi anche di nuove indagini che portano però la scienziata forense Catherine Willows ad esaminare un caso del passato, avvenuto cinque anni prima in un college e mai risolto dato che una violenta aggressione l’aveva costretta al ricovero in ospedale. Ma la donna è fortemente decisa a regolare i conti con Raphael Tarquenio, noto narcotrafficante. Intanto, gli affari interni aprono un indagine su Josh e il brutale omicidio di Kahn. Ad occuparsi del caso è Nora Cross, sulla quale Allie fa una scoperta scioccante: sembra infatti che riceva di nascosto informazioni da Serena. Ma perché le due donne stanno segretamente collaborando? Cos’altro potranno portare a galla queste indagini?

