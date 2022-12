Cuffie Dyson Zone/ Filtreranno l’aria in città mentre si ascolta musica

Dyson sta per lanciare sul mercato il suo primo paio di cuffie, che promette di purificare l’aria anche mentre si è fuori casa. E ascoltare la musica nel frattempo. Si chiameranno Dyson Zone e, secondo le promesse dell’azienda britannica, saranno il primo paio di cuffie a cancellazione del rumore e purificazione dell’aria. Come si legge sul sito, infatti, sono cuffie “progettate per combattere l’inquinamento urbano, inclusi gas, allergeni e particolato”. Inoltre “permettono di cancellare rumori indesiderati grazie a un sistema di cancellazione del rumore all’avanguardia e a una riproduzione del suono ad alta fedeltà”.

Le cuffie Dyson Zone sono di fatto la prima incursione dell’azienda nel mercato delle tecnologie indossabili e affronteranno “simultaneamente i problemi urbani legati all’inquinamento dell’aria e all’inquinamento acustico”. La stessa Dyson sul proprio sito riporta i dati allarmanti relativi all’inquinamento delle nostre città, spiegando che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 9 persone su 10 globalmente respirino aria che supera i limiti degli inquinanti previsti dalle linee guida OMS” e che “anche se l’inquinamento da NO² nelle città è diminuito durante la pandemia di Covid-19, i livelli sono rapidamente tornati alla normalità, o hanno addirittura superato i livelli pre-pandemici in molte città globali”. Le stime, inoltre, parlando di “più di 100 milioni di persone, circa il 20% della popolazione europea, siano sottoposte a un’esposizione al rumore a lungo termine superiore alle linee guida dell’OMS”. Quando saranno disponibili e quanto costeranno le cuffie Dyson Zone?

Cuffie Dyson Zone, quanto costano e quando arriveranno sugli scaffali

Le cuffie Dyson Zone potrebbero essere l’alleato ideale per contrastare tanto l’inquinamento dell’aria quanto quello acustico che invade ormai le nostre città. In base agli ultimi aggiornamenti pubblicati a dicembre dall’azienda, queste cuffie saranno lanciate sul mercato a partire dal 2023. Nello specifico arriveranno in primis in Cina a gennaio 2023, quindi nel mese di marzo saranno commercializzate negli Stati Uniti, a Hong Kong e Singapore. Per il momento, Dyson non ha comunicato una data per la disponibilità sul mercato europeo, dunque non saranno disponibili in Europa a breve.

Le cuffie Dyson Zone non saranno semplici dispositivi per ascoltare esclusivamente la musica, per quanto le promesse siano quelle di un audio ottimale. Per questo motivo il costo annunciato non è quello tipico di un paio di cuffie di alto livello: costeranno 949 dollari.











