Cugini di Campagna/ “Lettera 22? Racconta ciò che abbiamo cantato in questi 50 anni”

Cugini di Campagna dopo Sanremo 2023: “Lettera 22” è un successo!

I Cugini di Campagna e il grandissimo successo di Lettera 22, il brano presentato al Festival di Sanremo 2023 e scritto da La Rappresentante di Lista. Dopo 50 anni di carriera la celebre band di “Anima Mia” ha “debuttato” per la prima volta sul palcoscenico della kermesse canora per eccellenza della musica italiana convincendo critica e pubblico. Il brano Lettera 22 è stato uno dei successi di Sanremo 2023 complice anche la scrittura de La Rappresentante di Lista e l’idea di Amadeus come ha raccontato Nick Luciani dalle pagine di giornaledipuglia.com. “Anche qui l’idea è di Amdeuas, mettere insieme un gruppo storico come quello de I Cugini di Campagna con alle spalle 50 anni di carriera e quindi la penna e la musica di una delle band più innovative dei nostri giorni come i ragazzi de La Rappresentante di Lista, un abbinamento che comunque, sicuramente, ci avvicinerà molto ai giovani credo…” – ha rivelato il cantante.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Parlando proprio della collaborazione con La Rappresentate di Lista ha aggiunto “ciò che loro hanno scritto per noi calca la linea da noi musicalmente tracciata in questi cinquant’anni, questo anche dal punto di vista del testo. Sarà un testo d’amore ed è appunto l’amore quello che noi cantiamo da cinquant’anni a questa parte. Certo, lo canteremo con parole moderne, con il linguaggio dei nostri giorni, con il linguaggio dei giovani di oggi”.

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 per la prima volta in 50 anni di carriera

Ebbene si, I Cugini di Campagna con Lettera 22 hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 per la prima volta nella loro vita. Intervisto da giornaledipuglia.com, Nik Luciani ha raccontato quanto sia stato importante: “è stato sicuramente un traguardo importante, non è il solito palco che si calca in altre situazioni, salire su quel palco è un qualcosa che sicuramente ci gratifica, un qualcosa di speciale”. Non solo, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha aggiunto: “dopo cinquant’anni è finalmente arrivato anche il nostro momento, ci avevamo già provato nel lontano 1997, quando subito dopo la trasmissione con Fabio Fazio e Baglioni ci presentiamo con un brano scritto dal Papa Giovanni II. C’era un piccolo problema però, lui non era cittadino italiano; adesso ci siamo rifatti un pochino. Ecco, a distanza di quasi trent’anni siamo qui, siamo contenti di partecipare insieme a tanti altri big della musica italiana”.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

Infine parlando della Reunion con la band nel 2021 ha detto: “quando seppi che Ivano – Ivano Michetti – stava poco bene, sentii di dovergli fare una chiamata, ci siamo quindi parlati, lo abbiamo fatto in rispetto ai tanti anni che abbiamo passato insieme, oltre a tutto quello che abbiamo fatto insieme, nonostante i disaccordi e il mio addio, siamo sempre stati una famiglia, succede quindi che fu una conseguenza naturale quella di rivederci, cui fece seguito la proposta di rientrare nella band”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA