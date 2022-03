Cugini di campagna, perchè non sono all’Isola dei Famosi 2022?/ Tutto tace…

Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022 salta tutto?

Mistero intorno alla partecipazione dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver risolto il caso dei Fratelli Tavassi che entreranno ufficialmente in gara nel corso della quarta puntata in onda questa sera, il web rumoreggia sulla partecipazione dei Cugini di Campagna. Prima del debutto della nuova edizione del reality show, Silvano Michetti e Nick Luciani erano stato annunciati tra i concorrenti. I due artisti, in particolare, avrebbero dovuto parecipare come coppia di gioco, ma finora non sono ancora sbarcati in Honduras. Perchè?

Al momento non esiste una causa ufficiale sulla mancata partecipazione di Silvano Michelle e Nick Luciani all’Isola dei Famosi 2022. La pagina ufficiale del reality show condotto da Ilary Blasi non ha annunciato neanche per questa sera l’arrivo dei Cugini di Campgna. I due artisti sbarcheranno nelle prossime puntate?

Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022: il web chiede spiegazioni

Esattamente come accaduto per Edoardo e Guendalina Tavassi che, dopo tre puntate, entreranno in gioco questa sera, anche per i Cugini di campagna, il popolo del web chiede spiegazioni alla produzione del reality show. Per ora, tuttavia, tutto tace e, probabilmente, l’arrivo in Honduras di Silvano Michettu e Nick Luciani potrebbe essere solo rimandato. I due artisti, dunque, sbarcheranno nelle prossime puntate?

In attesa di scoprirlo, il web si augura che la partecipazione dei due componenti de I Cugini di campagna all’Isola non sia saltata. Michetti e Luciani, dunque, arriveranno nel corso della quinta puntata? Ilary Blasi svelerà qualche dettaglio in più? Il pubblico si augura di sì e, nel frattempo, attende lo sbarco dei Fratelli Tavassi.

