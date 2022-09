“Cuocere petto di pollo in lavastoviglie per risparmiare”/ Chef Teutonico “La pasta…”

Per risparmiare sui costi dell’energia, si può cuocere il petto di pollo in lavastoviglie. E no, non è una fake news, ma il suggerimento che arriva dallo chef Sergio Maria Teutonico, il quale, anni fa, ha anche scritto un libro imperniato proprio sui metodi di cottura alternativi e, per così dire, “green”. In un’intervista concessa al quotidiano “La Repubblica”, il cuoco ha esordito dicendo che la pasta a fuoco spento come suggerito dal premio Nobel Parisi “l’ho provata ma, con tutto il rispetto per il grande professore, non è la stessa cosa. Il sapore è diverso. Per risparmiare sulla bolletta si può abbassare la fiamma, questo sì”.

Quando lo chef, nel 2009, iniziò a pensare in concreto a metodi alternativi di cottura rispetto ai fornelli tradizionali, “molti mi risero in faccia. Avevo approfondito queste cose solo per curiosità, adesso invece è una priorità. Raschiamo il fondo del barile per trovare nuove soluzioni. Mi chiesi, ad esempio, se fosse possibile cucinare il salmone con una lavastoviglie e la risposta fu sì”.

CHEF TEUTONICO: “IN LAVASTOVIGLIE SI POSSONO CUOCERE POLLO E SALMONE”

A proposito della lavastoviglie, l’intervistato ha dichiarato a “La Repubblica”: “Genera acqua calda, il concetto qual è? Prendo l’alimento, salmone o petto di pollo per esempio, lo condisco e poi lo isolo in sottovuoto, chiudendolo in modo che sia protetto dagli altri elementi in lavastoviglie. Lo metto in cottura e lo lascio lì. La cottura può essere a bassa temperatura, se il ciclo è sufficientemente lungo e la temperatura bassa, oppure si può fare anche una cottura espressa. L’altra alternativa è l’utilizzo dei barattoli, la vasocottura per fare creme inglesi o la besciamella, queste cose qui”.

Ma non c’è solo la lavastoviglie tra i fornelli alternativi. Ottimo è, ad esempio, il cruscotto della macchina: “Insieme a degli amici ci ho cucinato sopra le meringhe. In auto c’era poi un profumo incredibile, altro che arbre magique”. Infine, il forno solare: “Si costruisce con due cartoni con sopra un vetro esposto al sole. Una volta ci ho cucinato una rollata di pollo farcita, stava cuocendo a 130° senza alcuno spreco di energia”.











