Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ “Lui mi prende per la gola perché è un grande cuoco”

Fausto Pinna, chi è il compagno di Iva Zanicchi?

Fausto Pinna è il compagno della cantautrice italiana Iva Zanicchi. Classe 1950, è un produttore musicale e la sua vita ed è al fianco della cantante da più di 30 anni. I due si erano conosciuti proprio grazie alla musica, avevano lavorato insieme sul disco “Care colleghe”. Prima di conoscere Fausto, Iva era sposata con Antonio Ansoldi, padre dei suoi figli e i due non hanno mai divorziato legalmente. La cantante a Verissimo aveva raccontato di essere molto legata al sacramento del matrimonio ed essendo molto credente non ha mai pensato all’idea di sposarsi di nuovo, in più subentra anche il fattore dell’età.

Chi è Michela Ansoldi, figlia di Iva Zanicchi/ Da piccola ha sofferto la sua mancanza

Nonostante ciò, quando Iva parla di Fausto, lo definisce “suo marito”, proprio perché al di la del contratto matrimoniale, ciò che li lega è molto forte e il modo in cui vivono è proprio quello di una coppia sposata da anni. I due sono una coppia molto affiatata e il loro segreto è che non si annoiano mai, sono entrambi molto allegri e amano la vita, lei lo ritiene il suo “angelo custode” e al Corriere della Sera aveva anche raccontato che con l’età sta diventando più “geloso” e dice sempre di amarla come il primo giorno.

Iva Zanicchi, hackerato il profilo Instagram: pubblicate foto private/ Lei si sfoga…

Fausto Pinna e Iva Zanicchi, le dichiarazioni sulla passione che li lega e lo scandalo delle foto osè della cantante

Fausto Pinna e Iva Zanicchi, pur avendo rispettivamente 72 anni e 82 anni, hanno dichiarato, prima all’interno dello studio di Pomeriggio 5 e poi in modo più dettagliato al Corriere della Sera, che uno dei segreti della loro relazione è che continuano a fare l’amore. La passione che li lega mantiene saldo il loro rapporto, in merito, la cantante aveva dichiarato: “Facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”.

Iva Zanicchi, "Partecipo a Ballando con le Stelle per vincere"/ "Il GF VIP? Mi farebbero uscire subito"

La coppia è molto felice ancora oggi, lui ogni mattina si sveglia e le dice: “Quanto sei bella” e lei dopo avergli dato un bacio inizia la giornata con gioia. Qualche giorno fa però è accaduto qualcosa che non ha fatto piacere ne alla cantante ne tanto meno al marito. All’improvviso su Instagram è apparsa una foto osè di Iva Zanicchi, una foto modificata che metteva in risalto le parti intime dell’artista, che ovviamente è stata vittima di un hacker. Una foto postata unicamente per creare scandalo e che è stata rimossa in breve tempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA