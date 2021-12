Cuori 2 si farà/ Il regista Riccardo Donna: “La seconda stagione è già scritta”

Cuori, la fiction di Raiuno con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari, ha conquistato il pubblico. L’ultima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share. Un successo frutto della storia che ha portato il pubblico indietro nel tempo, precisamente negli anni Sessanta. Attraverso le storie personali dei protagonisti e quelle dei pazienti dell’ospedale, la fiction ha convinto tutti. Il pubblico spera così di poter guardare nuovi episodi e, dopo tanti dubbi, è finalmente arrivato l’annuncio che tutti volevano.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni quarta puntata 2 dicembre: la confessione di Simone

Il regista Riccardo Donna ha confermato la realizzazione della seconda stagione di Cuori. Ai microfoni portale Ultime Notizie Flash, il regista Riccardo Donna ha annunciato la realizzazione di Cuori 2 per la gioia di tutti i fans che speravano in un seguito delle avventure di Delia, Cesare e Alberto, i personaggi interpretati rispettivamente da Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari.

ANTICIPAZIONI MARE FUORI 2, QUARTA PUNTATA/ E' Beppe il padre di Kubra?

Cuori 2 si farà, parla il regista Riccardo Donna

Buone notizie, dunque, per i telespettatori di Raiuno, sempre più amanti delle fiction come dimostra anche il successo di Un professore, la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Riccardo Donna, al portale Ultime Notizie Flash, come riporta BubinoBlog, ha dichiarato:

“Ci sono state lunghe discussioni su come finire questa storia però abbiamo pensato a un finale aperto da sempre, un finale sospeso, come nelle grandi serie che arrivano dall’estero. Io ho proprio voluto questa volta dare una impostazione diversa pensando più allo streaming che alla messa in onda tipica di Rai1, dove comunque tutte le stagioni si chiudono e poi è difficile ripartire. Cuori è come un libro di cui avete letto solo la metà. Quante serie Netflix, Sky o Amazon, finiscono così? Praticamente il 90% quindi nessun segreto, la seconda stagione ci sarà. È già scritta e la faremo”.

Tutta colpa di Freud, la serie/ Diretta, anticipazioni 1 dicembre: Claudio è stupito

© RIPRODUZIONE RISERVATA