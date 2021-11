Cuori, fiction Rai/ Anticipazioni puntata 21 novembre: brutte notizie per Cesare

Cuori, anticipazioni puntata 21 novembre: Delia divorata dai sensi di colpa

Domenica 21 novembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Cuori. La fiction con Matteo Martari, Pilar Fogliati e Cesare Bocci continua ad appassionare il pubblico che, questa sera, con la messa in onda della settima puntata, non sarà deluso. Non mancheranno, infatti, imprevisti e colpi di scena per una storia d’amore avvincente e che si intreccia alle vicende professionali dei protagonisti. Al centro della puntata odierna ci sarà una telefonata che Cesare riceverà dagli Stati Uniti. Le notizie non saranno positive, ma il primario riuscirà a trovare la forza per reagire mentre Delia farà una brutta scoperta su Corvara. Ma cosa accadrà nel dettaglio nei due episodi in onda questa sera?

Mel primo episodio dal titolo “La sconfitta“, Alberto e Cesare sono convinti di essere con le spalle al muro. Entrambi, infatti, credono che la morte di Margherita sarà utilizzata contro di loro da parte del consiglio dei medici per costringere il primario a lasciare l’ospedale. Di fronte alla situazione, Delia, pur senza aver commesso alcun errore, si sentirà responsabile della situazione. Delia, infatti, vivrà un momento difficile perchè si sentirà in colpa per non essere riuscita a portare a termine l’esperimento chirurgico che avrebbe salvato la vita alla paziente.

Cuori: trama dell’episodio “Il paziente zero”

Nel secondo ed ultimo episodio in onda oggi di “Cuori” dal titolo “Il paziente zero”, nonostante il clima di tensione che si respira all’interno dell’ospedale Le Molinette, Cesare deciderà di non arrendersi andando avanti per la propria strada per dimostrare la verità. A dare la forza a Cesare sarà l’arrivo in ospedale di un paziente che potrebbe essere il candidato ideale per il trapianto di cuore. Tuttavia, riuscire a sottoporre all’intervento il paziente non sarà affatto facile perchè sarà necessario avere una serie di autorizzazioni.

Alberto, invece, si dividerà tra i problemi della sorella Luisa e la voglia di aiutare Corvara. Infine, Delia sarà divisa tra testa e cuore. Tuttavia, nonostante i sentimenti che prova per Alberto, deciderà di salvare il suo matrimonio. Una scelta difficile per la dottoressa che, tuttavia, sarà nuovamente combattuta sul da farsi dopo una terribile scoperta sul marito.



