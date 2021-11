CUORI, LA FICTION/ ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 NOVEMBRE: Corsa contro il tempo

Cuori, anticipazioni puntata 14 novembre: cosa succederà?

Altri due episodi della fiction Cuori andranno in onda questa sera. Dopo che negli episodi precedenti Delia e Alberto si sono scambiati un bacio il loro amore verrà notato da un paziente speciale ricoverato in ospedale a causa di un malore: il playboy Gianni Sciortino che nota anche la gelosia di Virginia per la vicinanza fra Rosa e Fausto. Il noto playboy grazie all’intuito di Delia verrà subito operato e salvato. Durante il secondo episodio, invece, un cortocircuito farà saltare la luce rendendo inutilizzabili i macchinari di un paziente durante una delicata operazione, i medici dovranno riattivare i generatori in tempo e cercare Delia che intanto è sparita nel nulla… (Agg. Adriana Lavecchia).

AMERICAN RUST/ La serie tv sui contrasti di un quadrante cruciale degli Usa

Il primo episodio “Suzanne”

Domenica 14 novembre, alle 21.25 su Raiuno, torna in onda la fiction Cuori con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Quella in onda questa sera è la quinta delle otto puntate previste per questa stagione. Anche questa sera, i telespettatori vivranno tantissime emozioni nel corso dei due episodi in onda. Delia continua a fare i conti con il suo passato e, nonostante sia riuscita a rifarsi una vita, sia sentimentale che professionale, resta ancora ancorata ad un capitolo passato della sua vita. Delia, infatti, è la protagonista

Anticipazioni Un professore 2a puntata/ Manuel tradirà Chicca con...

Nel corso del primo episodio dal titolo “Suzanne”, Alberto, durante una serata trascorsa in un locale con Karen, si ritroverà a dover soccorrere una persona che sarà improvvisamente colta da un malore. La persona in questione è il noto playboy Gianni Sciortino che sarà ricoverato in ospedale. La sua presenza scatenerà l’entusiasmo non solo degli altri pazienti, ma anche del personale medico. Pur avendo atteggiamenti egocentrici, Gianni dimostrerà di essere un attento osservatore della realtà che lo circonda e, ben presto, si renderà conto del forte sentimento che unisce ancora Delia e Alberto.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni e diretta 11 novembre: cos'è successo tra Anita e Dante?

Cuori, la fiction: cosa nasconde Delia?

Nel secondo ed ultimo episodio della quinta puntata dal titolo “Corto circuito”, il soggiorno americano di Cesare continuerà, ma i sospetti di Mosca saranno sempre più evidenti e comincerà ad indagare per scoprire la verità. Nel frattempo, tutta l’equipe medica si ritroverà a dover affrontare la decisione di un paziente che, poco prima di un intervento, rifiuterà di farsi operare.

Secondo le anticipazioni, inoltre, Delia farà improvvisamente perdere le proprie tracce. Dove sarà finita Delia? La sua sarà una scomparsa volontaria o è stata architetta da qualcuno? Per scoprirlo, sarà necessario aspettre il 16 novembre quando Cuori tornerà in onda con la sesta puntata ed altri due, nuovi episodi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA