Cuori, la fiction/ Anticipazioni puntata 7 novembre: Delia sconvolta

Cuori, la fiction: anticipazioni e diretta quarta puntata 7 novembre

Domenica 6 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette la quarta puntata di Cuori, la fiction con Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari che continua ad appassionare il pubblico. Nel quarto appuntamento saranno tanti i colpi di scena e le emozioni che incolleranno i telespettatori davanti ai teleschermi. Questa sera andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio con Delia che sarà la protagonista indiscussa. Per la dottoressa, tuttavia, non ci saranno delle belle emozioni.

ANTICIPAZIONI STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE, 2A PUNTATA/ Quale futuro per Maria?

Delia, infatti, si ritroverà a fare i conti con il passato. Le rivelazioni di Ilaria, infatti, sconvolgeranno Delia che vedrà crollare tutte quelle che, fino a quel momento, erano state le sue certezze. Con un salto nel passato, Delia ricorderà la storia d’amore con Alberto con cui avrebbe dovuto sposarsi prima che un tradimento rovinasse tutto. Ma Alberto l’ha davvero tradita? Cosa si nasconde dietro quello che, apparentemente, è un vero e proprio tradimento?

STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE/ Diretta e anticipazioni: problemi a scuola per Maria!

Cuori, la fiction: Delia scopre la verità su Alberto?

Nel settimo episodio di Cuori dal titolo “La verità”, Delia sarà sconvolta dopo le rivelazioni sul passato di Alberto da parte di Ilaria. Delia proverà ad andare avanti con la sua vita, ma le rivelazioni di Ilaria su Alberto cambieranno la sua visione nei confronti dell’ex fidanzata. Delia, pur con una grande ferita nel cuore, proverà a scoprire la verità sull’ex fidanzato a cui ha detto addio sei anni fa. Delia, così, andrà a parlare con Luisa e scoprirà così come sono andare realmente le cose.

Invece nell’ottavo episodio dal titolo “Dio non gioca a dadi” della fiction Cori, Delia e Alberto si ritroveranno a collaborare e per Delia non sarà assolutamente facile farlo senza pensare al passato. Durante un caso, qualcosa non andrà nel migliore dei modi e il dottor Mosca deciderà di sospendere Alberto. Quest’ultimo chiederà così a Delia di testimoniare in suo favore. Delia accetterà per dimostrare la sua innocenza?

Storia di una famiglia perbene, location della serie tv/ Dove è stata girata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA