Cusano Milanino, ucciso dal compagno della ex/ Coltellata letale: arrestato killer

Omicidio Cusano Milanino, nuovo dramma in provincia di Milano dopo il caso del piccolo Rafael e il dramma di Sesto San Giovanni. Vittima un 43enne, morto dopo essere stato colpito con una coltellata al fianco da parte del nuovo fidanzato della ex fidanzata: secondo quanto riportano i colleghi de Il Giornale, l’aggressione si è verificata intorno alle ore 11.00 di oggi, sabato 25 maggio 2019, nel cortile della villetta dove vive la ex compagna. Secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, il killer avrebbe sorpreso l’uomo all’interno della proprietà di via Buffoli 5 e lo avrebbe raggiunto con un fendente che si è rivelato mortale. L’aggressore, un 37enne di Paderno Mugnano, è stato fermato ed arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni.

OMICIDIO CUSANO MILANO, LA RICOSTRUZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Il Giorno riporta che vittima ed aggressore sono venuti alle mani dopo una violenta lite, con il 37enne che ad un certo punto ha estratto un coltello e colpito con un fendente l’avversario all’addome. Sul posto sono giunti i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le condizioni del 47enne sono apparse gravissime fin da subito: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma è morto poco dopo il suo arrivo. Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare ed i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni: una delle ipotesi sul tavolo è che la vittima fosse uno stalker della donna, che ha una bimba di 5 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA